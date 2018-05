Ulkovallat kehottavat Israelia ja Irania malttiin – Israel iski voimalla iranilaisia vastaan Syyriassa

Maailmalla kasvaa huoli sodan puhkeamisesta arkkivihollisten Israelin ja Iranin välillä. Israel iski viime yönä Syyriassa useisiin kohteisiin, jotka sen mukaan ovat Iranin joukkojen hallussa.

Israelin asevoimien mukaan operaatio oli yksi suurimmista viime vuosina ja se kohdistui ”liki kaikkeen” Iranin infrastruktuuriin Syyriassa. Kohteita oli kymmeniä, asevoimat kertoi.

Isku oli vastaus Syyriasta ammuttuihin raketteihin, joista Israel syyttää Irania. Israelin mukaan Iranin joukot ampuivat Syyriasta parikymmentä rakettia kohti Israelin sotilaita Golanin kukkuloilla. Golanin kukkulat sijaitsevat Israelin ja Syyrian rajalla.

Venäjä ja Ranska ovat kehottaneet osapuolia malttiin.

– Olemme saaneet yhteyden kaikkiin osapuoliin — tilanne on huolestuttava, sanoi Venäjän apulaisulkoministeri Mihail Bogdanov.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vedonnut Israeliin ja Iraniin, jotta maat liennyttäisivät jännitteitään.

”Toivottavasti viesti meni perille”

Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoo, että Israelin iskuissa kuoli yli 20 ihmistä, jotka kuuluivat Syyrian hallituksen puolella taisteleviin joukkoihin. Järjestön mukaan osa kuolonuhreista oli syyrialaisia ja osa ulkomaalaisia.

Syyrian hallitusta tukeva Venäjä sanoo, että Israel ampui Syyriaan noin 70 ohjusta ja iskuihin otti osaa kolmisenkymmentä hävittäjäkonetta. Venäjän mukaan Syyrian ilmatorjunta ampui alas yli puolet israelilaisten ohjuksista.

Iran ei ole kommentoinut tapahtunutta. Myös Iran tukee Syyrian sodassa presidentti Bashar al-Assadin hallitusta. Israel on varoittanut, ettei se aio katsoa sivusta, jos Iran yrittää juurruttaa joukkojaan Syyriaan.

– Emme halua eskalaatiota, mutta emme anna kenenkään hyökätä meitä vastaan tai rakentaa infrastruktuuria tulevaa hyökkäystä varten — toivottavasti tämä episodi on ohi ja viesti meni kaikille perille, Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman sanoi.

Jo aiemmin tällä viikolla Israel asetti joukkonsa Golanilla hälytystilaan Iranin mahdollisten iskujen takia.

