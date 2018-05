Yhdysvaltain uusi Suomen-suurlähettiläs Robert Pence on saapunut Helsinkiin. Senaatti vahvisti Pencen nimityksen aiemmin keväällä.

Yhdysvaltain lähetystö jäi vaille suurlähettilästä viime vuoden alussa presidentti Donald Trumpin valinnan myötä.

Pence on kiinteistökehitysyhtiö Pence Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on muun muassa oikeustieteen tohtori.

Uusi suurlähettiläs ei ole sukua varapresidentti Mike Pencelle.

