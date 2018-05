USA:n suurlähetystö avaa ovensa Jerusalemissa – ainakin 25 palestiinalaista kuollut Gazan protesteissa

Yhdysvaltain suurlähetystön muuttoon liittyvissä levottomuuksissa Gazan ja Israelin rajalla on saanut surmansa jo 25 ihmistä. Palestiinalaisten terveysviranomaisten mukaan uhrit saivat surmansa israelilaissotilaiden luodeista. Haavoittuneita on lisäksi satoja.

Palestiinalaisten protestit liittyvät siihen, että Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystö aloittaa tänään toimintansa Jerusalemissa. Presidentti Donald Trump päätti kiistellystä muutosta joulukuussa. Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan.

Suurlähetystön avajaisia vietetään samana päivänä, kun Israelin valtion perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta. Lähetystön avajaisiin osallistuvat muun muassa Yhdysvaltain apulaisulkoministeri John Sullivansekä presidentin tytär Ivanka Trump ja tämän puoliso JaredKushner.

Presidentti Donald Trump puhuu suurlähetystön avajaisissa videon välityksellä. Hän sanoi Twitterissä lähetystön avaamisen olevan suuri päivä Israelille.

Pitkään lykätty muutto

Uusi suurlähetystö toimii aluksi Jerusalemissa jo entuudestaan olleen Yhdysvaltain konsulaatin tiloissa. Suuri osa suurlähetystön toiminnasta jatkuu edelleen entisissä tiloissa Tel Avivissa. Jerusalemiin on määrä suunnitella ja rakentaa suurlähetystölle uusi rakennus.

Jerusalemin kiistellyn aseman takia pääosa ulkomaiden, muun muassa Suomen, suurlähetystöistä toimii Israelissa Tel Avivissa. Rintama on kuitenkin alkanut rakoilla. Keskiamerikkalainen Guatemala siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin keskiviikkona, ja myös Paraguay on ilmoittanut aikovansa tehdä vastaavan muutoksen.

Israel julisti vuonna 1980 Jerusalemin ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen. YK tuomitsi yksipuolisen ilmoituksen ja kehotti kaikkia Jerusalemissa olevia suurlähetystöjä siirtymään muualle. Näin tekivätkin muun muassa Hollanti ja eräät Latinalaisen Amerikan maat, jotka olivat jo ehtineet asettua kaupunkiin.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi maan suurlähetystön siirtämisen Tel Avivista Jerusalemiin jo vuonna 1995. Kaikki presidentit Trumpiin saakka kuitenkin lykkäsivät päätöstä siirron toteuttamisesta aina kuuden kuukauden välein.

STT

