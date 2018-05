USA:n suurlähetystö avaa ovensa Jerusalemissa

Yhdysvaltain suurlähetystö Israelissa aloittaa tänään toimintansa Jerusalemissa. Presidentti Donald Trump päätti kiistellystä muutosta joulukuussa. Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan.

Suurlähetystön avajaisia vietetään samana päivänä, kun Israelin valtion perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta. Lähetystön avajaisiin osallistuvat muun muassa Yhdysvaltain apulaisulkoministeri John Sullivan sekä presidentin tytär Ivanka Trump ja tämän puoliso Jared Kushner.

Presidentti Donald Trump puhuu suurlähetystön avajaisissa videon välityksellä.

Uusi suurlähetystö toimii aluksi Jerusalemissa jo entuudestaan olleen Yhdysvaltain konsulaatin tiloissa. Suuri osa suurlähetystön toiminnasta jatkuu edelleen entisissä tiloissa Tel Avivissa. Jerusalemiin on määrä suunnitella ja rakentaa suurlähetystölle uusi rakennus.

Jerusalemin kiistellyn aseman takia pääosa ulkomaiden, muun muassa Suomen, suurlähetystöistä toimii Israelissa Tel Avivissa. Rintama on kuitenkin alkanut rakoilla. Eteläamerikkalainen Guatemala siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin keskiviikkona, ja myös Paraguay on ilmoittanut aikovansa tehdä vastaavan muutoksen.

