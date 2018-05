USA:n uusi suurlähettiläs odottaa tapaavansa hiihtäjä Iivo Niskasen mahdollisimman pian

Yhdysvaltain uusi Suomen-suurlähettiläs Robert Pence kertoo saapuneensa Helsinkiin mielellään ja suurin odotuksin. Kesän ohjelmassa hänellä ja vaimolla Susanilla on muun muassa tutustumista uuden asemamaan eri kolkkiin.

Aamulla suomalaismediaa Kaivopuiston lähetystön pihalla tavannut Pence kertoi jättävänsä valtuuskirjansa presidentti Sauli Niinistölle torstaina. Toiveissa siintää kuitenkin myös jo toinen tapaaminen. Pence kertoi seuranneensa talvella televisiosta Iivo Niskasen 50 kilometrin kultamitalihiihtoa olympialaisissa.

– Sitä katsoessani ajattelin, että tätä suomalainen käsite sisu tarkoittaa. Toivon tapaavani herra Niskasen mahdollisimman pian, Pence kertoi.

Hän muistutti olevansa Suomessa toteuttamassa Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikkaa. Suomen ja Yhdysvaltain suhteita Pence kehui vahvoiksi ja sanoi aikovansa edistää niitä tasapuolisella ja rehdillä tavalla.

Kesällä 50-vuotishääpäiväänsä viettävä suurlähettiläspari kertoi ehtineensä tutustua Helsinkiin iltakävelyillä. Pari laadukasta ravintolaakin oli kaupungista jo löytynyt.

– Tulette huomaamaan, että olemme rentoja – toivottavasti emme liian rentoja, Pence naurahti.

Hän esimerkiksi korosti, että käyttää Robertin sijaan etunimeä Bob. Vaimo Susan – eli Suzy – kertoi hieman pelänneensä Suomen säätä, joten lämpimässä auringossa kylpevä Helsinki on ollut hänelle iloinen yllätys.

– Olen varma, että tämä on tällaista joka päivä, Suzy Pence sanoi toiveikkaana.

Amerikkalainen rentous ei riittänyt tällä kertaa siihen, että toimittajat olisivat saaneet esittää uudelle suurlähettiläälle kysymyksiä.

Arktisen alueen militarisaatio huoletti

Pence on kertonut valmistautuvansa suurlähettilään pestiinsä opiskelemalla suomea elokuvista ja lukemalla suomalaista kirjallisuutta.

Uusi suurlähettiläs ei ole sukua varapresidentti Mike Pencelle.

Senaatin ulkoasianvaliokunnan nimityskuulemisessa helmikuussa Pence sanoi niin Yhdysvaltojen kuin Suomenkin olevan huolissaan arktisen alueen militarisaatiosta. Hän huomautti, että Venäjällä on alueella lukuisia tukikohtia ja tehokkaita jäänmurtajia ja että maa rakentaa alueelle sotilaslentokenttiä.

Penceltä kysyttiin myös, miten hän Suomen-suurlähettiläänä toimisi Venäjän suhteen. Hän sanoi Venäjän yrittävän lyödä kiilaa Yhdysvaltojen ja Naton väliin, EU:n ja Naton väliin sekä Suomen ja Yhdysvaltojen ja Suomen ja Naton väliin. Hän korosti, että läntisen maailman tulee vastata tähän osoittamalla yhtenäisyyttään sekä sanoin että teoin.

Pence ei vastannut suoraan kysymykseen, arveleeko hän Suomen ja Naton suhteen muuttuvan dramaattisesti tulevina vuosina. Hän korosti, että tällä hetkellä suomalaisten enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä, ja että niin kauan kun näin on, Suomi jatkaa nykymuotoista tiivistä yhteistyötään Naton kanssa.

STT

