USA:n uusi suurlähettiläs vihdoin Suomessa

Yhdysvaltain uusi Suomen-suurlähettiläs Robert Pence on saapunut Helsinkiin. Senaatti vahvisti Pencen nimityksen aiemmin keväällä.

Yhdysvaltain lähetystö jäi vaille suurlähettilästä viime vuoden alussa presidentti Donald Trumpin valinnan myötä.

Pence on kiinteistökehitysyhtiö Pence Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on muun muassa oikeustieteen tohtori ja valmistelee jo toista väitöskirjaansa.

Pence on kertonut valmistautuvansa suurlähettilään pestiinsä opiskelemalla suomea elokuvista ja lukemalla suomalaista kirjallisuutta.

Uusi suurlähettiläs ei ole sukua varapresidentti Mike Pencelle.

Arktisen alueen militarisaatio huoletti

Senaatin ulkoasianvaliokunnan nimityskuulemisessa helmikuussa Pence sanoi niin Yhdysvaltojen kuin Suomenkin olevan huolissaan arktisen alueen militarisaatiosta. Hän huomautti, että Venäjällä on alueella lukuisia tukikohtia ja tehokkaita jäänmurtajia ja että maa rakentaa alueelle sotilaslentokenttiä.

Penceltä kysyttiin myös, miten hän Suomen-suurlähettiläänä toimisi Venäjän suhteen. Hän sanoi Venäjän yrittävän lyödä kiilaa Yhdysvaltojen ja Naton väliin, EU:n ja Naton väliin sekä Suomen ja Yhdysvaltojen ja Suomen ja Naton väliin. Hän korosti, että läntisen maailman tulee vastata tähän osoittamalla yhtenäisyyttään sekä sanoin että teoin.

Pence ei vastannut suoraan kysymykseen, arveleeko hän Suomen ja Naton suhteen muuttuvan dramaattisesti tulevina vuosina. Hän korosti, että tällä hetkellä suomalaisten enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä, ja että niin kauan kun näin on, Suomi jatkaa nykymuotoista tiivistä yhteistyötään Naton kanssa.

STT

Kuvat: