Uusi kansalaisaloite vaatii lakiin muutosta: ”Seksi ilman suostumusta on aina raiskaus”

Ensi viikolla aukeava kansalaisaloite vaatii rikoslakia muutettavaksi niin, että ilman suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus.

Suostumus2018-aloitteen mukaan suostumus tarkoittaisi vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa yhteisymmärrystä tai sopimusta. Pelkkä vastustuksen puuttuminen ei sitä merkitsisi.

Nykyisessä rikoslaissa raiskauksen tunnusmerkistö täyttyy, jos uhriin kohdistetaan väkivaltaa tai sen uhkaa tai jos uhri on esimerkiksi tiedottomuuden, vammaisuuden tai pelkotilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

Aloitteen mukaan tuomioistuinten on nykyisin vaikea erottaa uhrin suostumusta alistumisesta, pelosta lamaantumisesta tai siitä, että uhri on tilanteessa passiivinen, jotta raiskaaja ei vahingoittaisi häntä enempää.

– Suostumuksen puutteen nostaminen raiskauksen määritelmän keskiöön tarkoittaisi, että kaikissa tapauksissa, joissa uhri ei ole pystynyt antamaan suostumustaan tekoon, olisi kyseessä raiskaus — seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset ovat rangaistavia tekoja sinällään, eivät vain pahoinpitelyn tai sen uhan yhteydessä, aloitteen kotisivuilla kerrotaan.

Myös eduskunnan naisverkosto esitti aiemmin tänä vuonna, että suostumuksen puute pitäisi lisätä rikoslakiin raiskauksen tunnusmerkistön ensisijaiseksi määritelmäksi.

”Myös seksuaalinen hyväksikäyttö tulisi tuomita raiskauksena”

Aloitteen tekijöiden mukaan raiskauksen määritelmä pohjautuu suostumukseen jo nyt Belgiassa, Kyproksella, Irlannissa, Luxemburgissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Islannissa ja Ruotsissa.

– Suomen on seurattava Ruotsin esimerkkiä ja muutettava raiskauksen määritelmää rikoslaissa. Tällä hetkellä raiskauksen tunnusmerkistö ei vastaa yleistä oikeustajua, sanoo Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ry:n puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Kansalaisaloitteessa halutaan myös poistaa laista seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva momentti. Aloitteentekijöiden mukaan sukupuoliyhteys, jossa hyväksikäytetään asemaa tai uhrin riippuvuussuhdetta, tulisi aina rangaista raiskauksena.

Aloitteessa halutaan raiskauksena rangaistavaksi myös sukupuoliyhteys alle 18-vuotiaan kanssa, koska alaikäisten ei katsota pystyvän suostumuksen antamiseen. Aloitteen mukaan poikkeuksena olisivat kuitenkin teot, jotka eivät loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Kansalaisaloite aukeaa allekirjoituksille 5. kesäkuuta. Eduskunnan on otettava käsittelyyn aloitteet, jotka keräävät vähintään 50 000 allekirjoitusta.

Suostumus2018-kampanjaa ovat tukemassa muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International, Ihmisoikeusliitto, Naisasialiitto sekä Naisjärjestöjen keskusliitto.

http://suostumus2018.fi/kansalaisaloite/

STT

Kuvat: