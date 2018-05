Vaaleja voi siirtää

Ensimmäiset maakuntavaalit on määrä pitää lokakuun lopussa, mutta vielä ei tiedetä, milloin sote- ja maakuntauudistuksen lait käsitellään eduskunnan suuressa salissa.

Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan maakuntavaalit on mahdollista järjestää suunnitellussa aikataulussa, vaikka sote-lait viivästyisivät muutaman viikon. Teknisesti mahdollinen takaraja olisi 23. heinäkuuta, kolme kuukautta ennen vaaleja.

Kampanja-aika jää silloin liian lyhyeksi.

Jos maakuntavaalit viedään läpi nopealla aikataululla, suuret ja vanhat puolueet ovat tavallistakin vahvemmassa asemassa. Niillä on valmiit organisaatiot, joilla vaalit pyöritetään.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat todenneet, että maakuntavaalien ajankohta ei ole ykköskysymys, vaan tärkeintä on käsitellä lait perusteellisesti.

Näin tietysti onkin, mutta tilanne on silti erikoinen. Puolueiden pitäisi maakunnissa valmistautua vaaleihin, mutta hallituspuolueiden puheenjohtajat sanovat, että otetaan nyt rauhallisesti.

Suurin osa maakunnan budjetista on sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vastuu palvelujen järjestämisestä on maakunnalla, mutta niitä tuottavat maakunnan liikelaitokset, yhtiöt, yksityiset yritykset ja järjestöt. Maakuntapoliitikot pystyvät vaikuttamaan asioihin vain yleisellä tasolla.

Puolueilla ja ehdokkailla on edessään kova urakka. Heidän pitää osata kertoa äänestäjille konkreettisesti, mistä maakuntavaltuusto päättää. Sen jälkeen on saatava kansalaiset vakuuttumaan, että kannattaa äänestää.

Toistaiseksi voimassa olevan aikataulun mukaan maakuntavaltuustot aloittavat ensi vuoden alussa, ja ne istuvat kevääseen 2021. Silloin maakuntavaalit järjestetään samaan aikaan kuntavaalien kanssa.

Pätkävaltuutetut opettelevat uutta päätöksentekoa. Heistä riippuu myös, kuinka kiinnostavalta ja perustellulta maakunnallinen demokratia alkaa kansalaisista näyttää.

Vaikka maakuntavaalien siirtäminen lyhentäisi valtuustokautta entisestään, ne on järkevintä järjestää ensi keväänä samaan aikaan eduskuntavaalien kanssa.