Valiokunta haluaa, että aloite homoparien kirkkovihkimisestä raukeaa

Mies- ja naisparien kirkkovihkiminen näyttää yhä tyssäävän. Kirkolliskokoukselle asiaa valmistellut perustevaliokunta toteaa tuoreessa mietinnössään, että kokoukselle tehty aloite ei anna riittäviä perusteluita nykyisen avioliittokäsityksen muuttamiselle.

Kirkon avioliittokäsitys pysynee siis ennallaan, mikä tarkoittaa, että avioliittoon voidaan kirkossa vihkiä vain eri sukupuolta olevat pariskunnat.

Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että eri tavalla ajattelevien kesken säilyy hyvä keskusteluyhteys.

Perustevaliokunnan kanta ei ollut yksimielinen. Osa jäsenistä on allekirjoittanut näkemyksen, jonka mukaan aloite tulisi hyväksyä, sillä avioliittokäsityksen laajentamiselle on vahvoja perusteluita.

Mikäli kirkolliskokous hyväksyisi samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimiset, vaatisi se taakseen 75 prosenttia annetuista äänistä.

Kirkolliskokous on koolla maanantaista alkaen.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan runsas vuosi sitten. Sen mukaan samaa sukupuolta olevien kesken voidaan solmia avioliitto.

STT