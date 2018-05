Suomi on jäänyt kiinteiden nettiyhteyksien nopeuksissa muiden Pohjoismaiden perään. Euroopassa olemme vain keskivertoja. Viestintävirasto patistaa rakentamaan valokuituverkkoa, jota tarvitsee myös tulossa oleva nopea mobiiliverkko.

Puhelinyhtiö Lounea on vetänyt toimialueelleen 23 000 kilometriä valokuitukaapelia. Miljoonien eurojen kaivutyöt jatkuvat. Suurella osasta salolaisista on jo mahdollisuus saada kuituliittymä, mutta alle puolet on ottanut sen käyttöön.

Lue 30.5.2018 lehdestä lisää