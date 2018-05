Valtion lainatarve laskee 1,3 miljardilla tänä vuonna

Valtion lainatarve on tänä vuonna ennakoitua pienempi. Hallituksen lisätalousarvioesityksessä lasketaan, että lainatarve vähenee 1,3 miljardilla eurolla. Nettolainanotoksi tulee siten tänä vuonna 1,7 miljardia eikä kolme miljardia euroa.

Lainatarve pienenee pääosin sen johdosta, että Suomen Vientiluotto maksaa 1,4 miljardin euron edestä lainojaan takaisin etuajassa. Valtion kassaan kilisee lisää rahaa myös siksi, että muun muassa arvonlisä- ja autoveroista tulee ennakoitua suuremmat tuotot. Kaikkiaan verotulojen arvioidaan nousevan reilut 170 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmiksi.

Vuoden lopussa valtion velan loppusumman arvioidaan olevan noin 108 miljardia euroa.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisärahoitusta koulutukseen yhteensä 60 miljoonan euron edestä. Liikennehankkeita tuetaan eri puolilla maata. Helsingissä Keski-Pasilan länsiraiteen rakentamiseen on luvassa 8,8 miljoonaa euroa lisää, ja nelostielle on luvassa 15 miljoonan euron lisävaltuus Oulujoen siltojen uusimisen johdosta. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialalle kuuluu myös Suomen Tietotoimistolle ehdotettu 1,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuki.

Sote-uudistusta valmisteleviin valinnanvapauspilottien rahoitukseen esitetään 100 miljoonan euron lisärahoitusta, joka nostaa koko rahoituksen 200 miljoonaan euroon vuosille 2018-21.

STT