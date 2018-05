Guantanamon vankilasta yksi vanki on siirretty Saudi-Arabiaan, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon. Kyseessä on ensimmäinen kerta Donald Trumpin presidenttikaudella, kun vanki pääsee pois Guantanamon sotilasvankilasta.

Guantanamossa on tällä hetkellä 40 vankia.

STT