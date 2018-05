Vantaan Myyrmannissa vaarallisen aineen onnettomuus – iho- ja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä levinnyt kauppakeskukseen

Vantaalla Myyrmannin kauppakeskuksen Citymarketissa on tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus, jossa kauppaan on levinnyt iho- ja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä.

Höyry on lähtöisin Citymarketissa olleesta lattialiimausaineesta. Höyryä on levinnyt myös muualle Myyrmannin kauppakeskukseen.

Päivystävä palomestari ei uskalla arvioida, kuinka pitkään Citymarket pysyy onnettomuuden takia suljettuna. Muu kauppakeskus voitaneen hänen arvionsa mukaan avata jo tänään.

Päivystävä palomestari kuvailee, ettei levinnyt höyry ole mitään ”supermyrkkyä”, mutta on voimakkaasti ärsyttävä aine.

STT