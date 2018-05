Vapaavuori: Röyhkeää moittia pääkaupunkiseutua sote-kritiikistä – Valtuustojen jättikokous lähti ärhäkästi liikkeelle

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous sote-uudistuksesta lähti Vantaalla ärhäkästi käyntiin.

Poikkeuksellisen yhteisistunnon tarkoituksena on lähettää tiukka lausunto eduskunnalle, joka pyrkii äänestämään sote-laeista ennen kesätaukoa.

Helsinki on ollut kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren johdolla sote- ja maakuntauudistuksen äänekkäimpiä vastustajia.

– On röyhkeää moittia pääkaupunkiseutua siitä, että se haluaa käsitellä aihetta, joka vaikuttaa sen asemaan ja elämään enemmän kuin mikään muu asia viimeiseen sataan vuoteen, Vapaavuori sanoi ja sai isot aplodit osakseen.

Vapaavuori täsmensi puheenvuoronsa aluksi, että hänen näkemyksensä ei kuvaa kaikkien pääkaupunkiseudun kokoomuslaisten näkemyksiä.

Illan kokouksessa huomio kohdistuu Espooseen, jonka kaupunginhallitus on irtaantunut pääkaupunkiseudun yhdessä valmistelemasta lausuntoehdotuksesta. Espoon kaupunginhallituksen mukaan kritiikin tulisi keskittyä korjausehdotuksiin eikä vain uudistuksen kaatamiseen.

Pysyykö Espoo mukana?

Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi (vihr.) ennakoi kokouksen alla, että Espoo taipuu yhteislausuman taakse. Hän perusti arvionsa eri puolueiden valtuustoryhmien aikomuksiin.

Lausuntoehdotuksen mukaan sote- ja maakuntauudistusta ei tule hyväksyä esitetyssä muodossaan, koska se ei huomioi pääkaupunkiseudun erityispiirteitä.

– Ainahan ongelmat voidaan ratkaista, mutta riittääkö tämä hallituskausi siihen, siihen me ei oteta kantaa, Kasvi sanoi.

Kasvin mukaan valtuustojen yhteisistunto järjestettiin, jotta pääkaupunkiseudun ääni saataisiin paremmin kuuluviin.

-Kaikki valtuustot ovat yrittäneet erikseen kertoa hallitukselle, että uudistus on riskaabeli ja huono. Soolo-osuudet eivät riittäneet, joten täytyy tällainen kuorolaulanta tähän järjestää.

