Vapunpäivä houkuttelee brunssille – luvassa kulkueita, juhlia ja puheita

Vapunpäivää juhlitaan tänään eri puolilla Suomea piknikein, brunssein, puhein ja kulkuein. Vappuun kuuluvat perinteisesti karnevaalimeininki, sima ja tippaleivät.

Vappukulkueita on luvassa ainakin isoissa kaupungeissa. Helsingissä esimerkiksi vasemmiston ja ammatillisen työväenliikkeen yhteinen kulkue kokoontuu aamupäivällä Hakaniemen torilla, mistä se kulkee Rautatientorille vappujuhlaan.

Myös puolueilla on omia vapputapahtumia, joissa kuullaan politiikan kärkinimien puheita.

Vaikka vapunpäivän sää on etelässä sateinen, ylioppilaiden vapunpäivä Helsingissä alkaa perinteiseen tapaan kello 9 ylioppilaskunnan laulajien esityksellä Ullanlinnanmäellä. Päivä jatkuu epävirallisen, vapaamuotoisen vappuilottelun merkeissä.

Älä riko pulloja

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia päivystää vappuna ensiapu- ja katuryhmissä esimerkiksi Helsingissä. He ovat valmiina auttamaan sairauskohtauksen saaneita, sammuneita ja tapaturman tai väkivallan uhreiksi joutuneita vapunviettäjiä.

Eläinsuojeluyhdistykset ovat perinteisesti vedonneet vapunviettäjiin, ettei pulloja hilpeimmässäkään juhlahumussa rikottaisi, vaan ne jätettäisiin ehjinä talteen kerättäviksi.

Lasinsirut ovat vaaraksi paitsi ihmisille myös kaikille maassa liikkuville eläimille. Oravia, rusakoita ja talvihorroksestaan heräileviä siilejä liikkuu suurimpienkin kaupunkien keskustojen tuntumassa. Lisäksi monenlaiset linnut liikkuvat juhlijoiden jäljissä ruuanjätteiden toivossa.

STT