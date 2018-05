Vasilevski torjuu Tampaa kohti NHL:n finaaleja

Washington Capitals on törmännyt jääkiekon NHL:ssä venäläiseen muurin nimeltään Andrei Vasilevski. Venäläismaalivahti Vasilevski on ollut suuressa roolissa, kun Tampa Bay on noussut taistelemaan NHL:n loppuottelupaikasta.

Suomen aikaa varhain perjantaina Tampa kukisti vieraissa Washingtonin 4-2 ja tasoitti itälohkon finaalisarjan voitot 2-2:een.

Washingtonin ja Tampan taistelu pääsystä NHL:n loppuotteluihin on edennyt pelkillä vierasvoitolla. Washington vei nimiinsä kaksi avausottelua, ja Tampa on vastannut voittamalla kaksi seuraavaa.

Vasilevski on ollut suuressa roolissa, kun Tampa on noussut kahden tappion jälkeen ottelusarjassa tasoihin.

– Hän (Vasilevski) ei pelannut loistavasti kahdessa ensimmäisessä ottelussa, mutta pelasi hyvin kahdessa seuraavassa, Washingtonin hyökkääjä Tom Wilson tiivisti NHL:n kotisivuilla.

Uransa ensimmäistä Stanley Cupia metsästävä Vasilevski keräsi molemmissa Tampan voittopeleissä 36 torjuntaa.

Stamkos tykitti seuraennätyksen

Washington siirtyi nopeasti johtoon Dmitri Orlovin osumalla, mutta Tampa nousi vielä avauserässä johtoon Brayden Pointin ja Steven Stamkosin maaleilla.

Vahvassa vireessä oleva Stamkos teki seurahistoriaa, sillä hän on viimeistellyt Tampa-urallaan 11 ylivoimamaalia pudotuspeleissä. Luku on Tampan ennätys.

Ottelun jälkeen Stamkos kehui Vasilevskia.

– Hän on yksi parhaista tai jopa paras maalivahti maailmassa. Hän on antanut meille mahdollisuuden silloin, kun emme ole olleet parhaimmillamme, maalitykki sanoi NHL:n kotisivuilla.

Toisessa erässä Jevgeni Kuznetsov laukoi kotijoukkueen tasoihin. Tampa karkasi päätöserässä voittoon Alex Killornin ja Anthony Cirellin maaleilla.

Kuznetsov pelaa vahvaa pudotuspelikevättä, sillä hän nousi pistepörssin jaetulle ykköspaikalle Pittsburghin Jake Guentzelin kanssa. Venäläistähti Kuznetsov on kerännyt 16 ottelussa tehopisteet 10+11.

Ottelusarjan voittaja kohtaa NHL:n finaaleissa Las Vegasin tai Winnipegin.

https://www.nhl.com/news/andrei-vasilevskiy-key-for-lightning-in-game-4-win/c-298675240?tid=297170866

STT

Kuvat: