Venäjä riepottelee MM-kisojen pikkumaita – Yhdysvallat löi Saksan supertähti Kanen johdolla

Venäjä ei näytä antavan minkäänlaista armoa jääkiekon MM-kisojen altavastaajajoukkueille. Tänään punakoneen jyrän alle jäi naapurimaa Valko-Venäjä, kun se joutui antautumaan A-lohkon kamppailussa 0-6. Kisojen kahdessa ensimmäisessä ottelussa Venäjä peittosi Ranskan ja Itävallan 7-0. Venäjän maaliero kolmen pelin jälkeen on paljon puhuva 20-0.

Seuraavaksi Venäjä ei välttämättä pääse enää yhtä helposti ilakoimaan vastustajien kustannuksella, sillä se kohtaa alkulohkossaan vielä Tshekin, Sveitsin, Slovakian ja Ruotsin.

Valko-Venäjän kaadossa Venäjältä kunnostautui erityisesti konkarisentteri Pavel Datsjuk, joka mätti tehot 2+1.

Valko-Venäjän kisastartti on ollut liki päinvastainen Venäjään verrattuna: kolme tappiota maalierolla 2-17. Valko-Venäjän ja Itävallan kohtalona lienee ratkaista lohkossa se, kumpi maa välttyy jumbosijalta ja putoamiselta MM-kisojen 1. divisioonaan.

Olympiahopeaa saaneen Saksan tilanne kimurantti

B-lohkossa Yhdysvallat otti täydet pisteet kaatamalla Saksan 3-0. Saksa taisteli maalittomassa tilanteessa aina toisen erän puoliväliin asti, kunnes NHL:n supertähti Patrick Kanen ylivoimasivallus löysi tiensä verkkoon. Chicago Blackhawksia edustava Kane oli lopulta mukana Yhdysvaltojen jokaisessa maalissa, sillä hän sai syöttömerkinnän joukkueensa kahteen seuraavaan osumaan.

Loppulukemat olisivat olleet selkeämmät Yhdysvaltojen hyväksi, mutta Saksan maalilla Niklas Treutle venyi lukuisiin huippupelastuksiin. Treutle pelasi liigaseura KooKoossa kauden 2016-2017 alussa neljässä ottelussa torjuntaprosentilla 86,6.

Yhdysvallat on voittanut alkulohkonsa kolmesta pelistä jokaisen. Ainoa pistemenetys on tullut tähän mennessä Kanadaa vastaan, kun Yhdysvallat voitti kamppailun voittomaalikisassa.

Helmikuisissa olympialaisissa sensaatiomaisesti hopealle yltäneen Saksan tilanne alkaa mennä kimurantiksi pudotuspelejä ajatellen. Joukkueella on kasassa vasta kaksi pistettä ja ottelut muun muassa Suomea ja Kanadaa vastaan vielä pelaamatta.

