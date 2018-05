Venäläistoimittaja ammuttiin Kiovassa – poliisi epäilee kuoleman liittyvän toimittajan työhön

Kremliä voimakkaasti kritisoinut venäläinen toimittaja Arkadi Babtshenko on surmattu. Hänet ammuttiin kuoliaaksi Kiovassa tiistaina. Babtshenko oli arvostettu toimittaja, joka ennen toimittajan uraansa taisteli sodissa Tsetseniassa1990-luvulla ja 2000-luvun alussa.

Poliisi epäilee Babtshenkon kuoleman liittyvän hänen työhönsä.

41-vuotias Babtshenko oli kotonaan, kun häntä ammuttiin, ja hän kuoli ambulanssissa matkalla sairaalaan. Poliisin tiedottajan mukaan myös Babtshenkon vaimo oli ollut kotona. Vaimo on sanonut olleensa kylpyhuoneessa, kun hän oli kuullut laukauksen. Babtshenkon kollega kertoo Facebookissa, että Babtshenkoa ammuttiin kolme kertaa selkään hänen talonsa portaikossa.

Babtshenko lähti Venäjältä vuonna 2017

Babtshenko oli paennut Ukrainaan kritisoituaan Venäjän toimia Ukrainan konfliktissa. Hän on jo toinen kahden vuoden sisään Kiovassa kuollut toimittaja, joka oli kritisoinut Kremliä. Kesällä 2016 Venäjän ja Valko-Venäjän kaksoiskansalainen Pavel Sheremet kuoli, kun hänen autonsa räjähti Kiovan keskustassa epäselvissä olosuhteissa.

Babtshenko lähti Venäjältä helmikuussa 2017, koska hän pelkäsi joutuvansa vankilaan ja häntä oli uhkailtu. Hän asui ennen Ukrainaan muuttoaan Tshekissä ja Israelissa.

Kiovassa Babtshenko työskenteli juontajana Krimin tataarien tv-asemalla ATR:llä.

Ennen lähtöään Venäjältä hän työskenteli Venäjän opposition Novaja Gazeta -sanomalehdessä ja liberaalilla Echo of Moscow -radioasemalla. Babtshenko on kirjoittanut lisäksi kirjan Sodan värit.

STT

