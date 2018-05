Giuseppe Conte sai presidentin siunauksen – alkaa muodostaa Italialle populistihallitusta

Oikeustieteen professori Giuseppe Conte ryhtyy muodostamaan Italiaan uutta populistipuolueiden hallitusta. Conte on tänään saanut presidentti Sergio Mattarellan hyväksynnän.

Contella ei ole kokemusta politiikasta. Hän nousi kompromissiehdokkaaksi, joka kelpasi sekä Viiden tähden liikkeelle että Legalle. Kokemattomuutensa takia hänen odotetaan noudattavan politiikassaan hallituspuolueiden johtajien käskyjä.

Italian parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuun alussa. Presidentin on Italiassa hyväksyttävä pääministerin ja muiden ministereiden nimet ennen kuin asia viedään parlamentin käsittelyyn.

Conten tie pääministeriksi näytti nousevan pystyyn, kun häntä syytettiin liioittelusta ansioluettelonsa akateemisissa saavutuksissa. Mattarella ei kuitenkaan pitänyt tätä esteenä. Conte on kotoisin Etelä-Italian Pugliasta ja kertoo olleensa aiemmin vasemmistolainen, mutta liittyneensä myöhemmin Viiden tähden liikkeeseen.

– Tänään katson, että 1900-luvun ideologiat eivät enää ole päteviä, Conte on sanonut haastatteluissa.

Uuden pääministerin kerrotaan olevan harras katolilainen.

Hallituksen talouslinja herättää huolta

Viiden tähden liikkeen ja Legan kaavailut velkaisen Italian säästötoimien lopettamisesta, verojen alentamisesta sekä perustulosta ovat herättäneet huolta muualla EU:ssa ja euroalueella. Talouden kasvuluvut ovat Italiassa euroalueen heikompia ja maan velka yli 130 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Euroopan unioni vaati pahasti velkaantunutta Italiaa vähentämään menojaan.

– Italian velka on tärkeä kysymys maan tulevaisuuden kannalta. Asia vaatii uskottavan vastauksen, sanoi talous- ja rahoitusvastaava komissaari Pierre Moscovici lehdistötilaisuudessa.

Mahdollinen uusi hallitus herättää Euroopassa epäilyjä myös maahanmuuton rajoittamisen sekä johtavien poliitikkojen Venäjä-sympatioiden vuoksi.

