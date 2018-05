Venezuelan presidentti Maduro odotetusti julistettiin voittajaksi kiistanalaisissa vaaleissa

Venezuelassa presidentti Nicolas Maduron on julistettu voittaneen maassa eilen järjestetyt kiistanalaiset presidentinvaalit. Voittajan julisti kansallisen vaalikomitean johtaja Tibisay Lucena. Kun äänistä oli laskettu yli 90 prosenttia, oli Maduron äänisaalis 67,7 prosenttia. Hänen päävastustajansa Henri Falconin äänisaalis oli puolestaan 21,2 prosenttia.

Falcon on syyttänyt maan hallitusta vaalivilpistä ja vaatinut maahan uusia vaaleja.

– Meidän mielestämme maassa ei ollut vaaleja. Meidän pitää pitää uudet vaalit, lehdistötilaisuudessa puhunut Falcon sanoi.

Esimerkiksi Yhdysvallat on puolestaan aiemmin ilmoittanut pitävänsä vaaleja laittomina. Ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert kutsui niitä Twitterissä ”niin sanotuiksi” vaaleiksi. Yhdysvallat oli myös jo aiemmin kehottanut Maduroa perumaan vaalit.

Myös EU-maat ja useat Latinalaisen Amerikan maat ovat arvostelleet presidentinvaaleja, jotka oli pedattu Maduron voitettaviksi.

Iso osa oppositiosta boikotoi vaaleja, koska sen vahvat ehdokkaat oli suljettu pois vaaleista.

Chavezin seuraaja

Maduro, 55, nousi valtaan Hugo Chavezin kuoltua syöpään vuonna 2013. Maduro peri edeltäjältään valtion, jonka talous oli jo tämän omintakeisen sosialistispopulistisen politiikan, ”chavismon”, runtelema. Maduron kaudella öljyvaltion talous on romahtanut totaalisesti.

Viime vuonna tyytymättömyys Maduroon purkautui mielenosoituksina, joita Venezuelan turvallisuusjoukot tukahduttivat voimakeinoin. Yli 120 ihmistä kuoli.

STT

Kuvat: