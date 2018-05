Verenvuodatus varjostaa vaalikampanjointia Meksikossa – kuusi ehdokasta tapettu runsaan viikon aikana

Väkivaltaisuudet varjostavat vaalikampanjointia Meksikossa. Runsaan viikon sisällä kuusi vaaliehdokasta on tapettu eri puolilla maata.

Viimeisin veriteko tapahtui läntisessä Guerreron osavaltiossa, joka on Meksikon väkivaltaisimpia alueita. Paikallinen pormestari löytyi ammuttuna autostaan.

Meksikolaiset valitsevat maalle uuden parlamentin heinäkuun alussa. Kampanjointi alkoi viime syksynä, minkä jälkeen kymmeniä ehdokkaita on tapettu.

Viime kuussa viranomaiset kertoivat, että vuoden alku on ollut Meksikossa verisin 20 vuoteen. Viranomaisten tietoon tuli tammi-maaliskuussa noin 7 700 henkirikosta, mikä on viidenneksen enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Väkivaltaisuuksien kiihtyminen johtuu muun muassa rikollisjengien verisistä huumesodista.

STT