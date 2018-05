Ricciardo sinnittelee kärjessä, Räikkönen ja Bottas ajavat peräkkäin

Paalulta matkaan lähtenyt Daniel Ricciardo johtaa Monacon F1-kilpailua, kun takana on 30 kierrosta. Red Bullin Ricciardo on johtanut kisaa alusta saakka.

Lähtö sujui kärjen osalta ongelmitta, ja Ferrarin Sebastian Vettel piti kakkos- ja Mercedeksen Lewis Hamilton kolmospaikkansa. He ovat edelleen toisena ja kolmantena, kun kärkimiehet ovat käyneet kertaalleen varikolla.

Ricciardolla oli usean kierroksen ajan teknisiä ongelmia, ja Vettel on vain sekunnin päässä australialaisesta.

Hamilton kävi renkaidenvaihdossa, kun kilpailua oli takana vasta 11 kierrosta. Muut kärkikuskit tulivat renkaidenvaihtoon joitakin kierroksia myöhemmin.

Ferrarin Kimi Räikkönen on neljäntenä ja Mercedeksen Valtteri Bottas viidentenä, eli he ovat samoilla sijoilla kuin lähdössä. Hamilton, Räikkönen ja Bottas ajavat hyvin pienillä aikaeroilla toisiinsa nähden.

Hänniltä kisan aloittanut Red Bullin Max Verstappen nousi avauskierroksella kaksi sijaa. Hän on kymmenentenä, muttei ole käynyt vielä varikolla.

STT

