Vihreiden Aalto: Hallituksen sote-esityksen uskottavuudelta pohja pois

Hallituksen sote-uudistus on menettänyt viimeisenkin oljenkortensa, sanoo oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto. Aallon mukaan väitetty miljardien eurojen säästöpotentiaali uudistuksessa on vailla pohjaa.

Talouspolitiikan arviointineuvosto lyttäsi eilen laskelman sote-uudistukseen liitetyistä säästöistä. Arviointineuvoston mukaan valtiovarainministeriön tekemä muistio ei tuota uskottavaa arviota uudistuksen vaikutuksesta julkisiin menoihin. Ne voivat yhtä hyvin kääntyä nousuun kuin laskea.

Aallon mukaan sote-esitys on hylättävä ja syksylle kaavaillut maakuntavaalit peruttava.

STT

