Viiden tähden liikkeen puheenjohtaja haluaa Italian presidentille virkarikossyytteet

Italiassa Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio vaatii, että maan presidenttiä Sergio Mattarellaa vastaan nostetaan virkarikossyytteet.

Italian hallitusneuvottelut ajautuivat karille myöhään sunnuntai-iltana, kun hallituksenmuodostaja Giuseppe Conte luopui tehtävästään. Syynä oli se, että Conte ei päässyt yhteisymmärrykseen hallituksen ministerivalinnoista Mattarellan kanssa.

Hallitusta yrittävät muodostaa populistinen Viiden tähden liike ja oikeistolainen Lega. Mattarella ei ole hyväksynyt puolueiden aietta nimetä euroskeptikko Paolo Savona, 81, talousministeriksi.

– Miksi emme vain sano suoraan, että tässä maassa äänestäminen on merkityksetöntä, kun luokituslaitokset ja finanssilobbarit päättävät hallitukset, Di Maio sanoi Facebook-videollaan.

Legan johtaja Matteo Salvini sanoi sunnuntaina puolestaan, että Italia ei ole siirtomaa eikä Italia anna Saksan sanella, mitä maan tulee tehdä. Salvini oli Savonan vahvin puolestapuhuja ja euroskeptinen liittolainen.

Italian parlamenttivaalit olivat jo maaliskuussa

Erittäin populistisilla vaaliohjelmilla liikkeellä olleiden puolueiden vaalilupaukset Italian säästötoimien lopettamisesta, verojen alentamisesta sekä perustulosta ovat herättäneet huolta muualla EU:ssa ja euroalueella.

Mattarella on aikaisemmin kiistänyt, että hän olisi tahallaan ajamassa hallitusneuvotteluja karille. Presidentti on sanonut, että hänen roolinaan on ainoastaan toimia hallituksen takuumiehenä. Mattarellan mukaan Savonan puheet eurosta irtautumisesta ovat kuitenkin vaarallisia, koska euroalue on Italialle elintärkeä.

Italian parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuun alussa. Presidentin on Italiassa hyväksyttävä pääministerin ja muiden ministereiden nimet ennen kuin asia viedään parlamentin käsittelyyn.

Mattarella voi seuraavaksi nimittää maahan väliaikaishallituksen, joka hoitaa asioita siihen saakka, että uudet vaalit on pidetty.

STT

Kuvat: