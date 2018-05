Viikon kuvat: Gumball-kaara, sisällissodan muistot ja marssiletit

Tänään käynnistyy Gumball 500€ -tapahtuma, ökyautokilpailun suomalainen varjotapahtuma. Ideana on hankkia auto maksimissaan 500 eurolla, tuunata se ja ajaa Hyvinkäältä tehtävärastien läpi Kuusamoon. Salolainen porukka on lähdössä Saabilla matkaan jo toista kertaa.

Perjantaina edessä on runsaat tuhat kilometriä C-Mersun ratissa Hyvinkäältä Kuusamoon, lauantaina Gumball 500€ -olympialaiset ja sunnuntaina takaisin. Sellainen on salolaisten Tomi Laaksosen (kuvassa), Jenni Larpan (kuvassa), Johanna Niinivaaran ja Milla Ruijan äitienpäiväviikonloppu. Matkan varrella 50–60 auton letkan voi bongata esimerkiksi huoltoasemien parkkipaikoilla tai kaupunkien keskustoreilta. Vuosimallin -95 Mercedes on lähdössä reissuun jo toista kertaa. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

Viikon kuvat on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista.

OUDOT HETKET. Valokuvataiteilija Julius Töyrylän ensimmäinen yksityisnäyttely avautuu perjantaina Perin galleriassa. Mustavalkoiset, graafiset valokuvat vääntelevät maailmaa; näyttävät outoja hetkiä todellisuudesta, mutta henkivät samalla rauhaa ja keskittyneisyyttä. Voltti kuvassa oli Töyrylän oma idea. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

KOLMEN KILOMETRIN SAALIS. Kaarinassa järjestettiin ensimmäinen plogging-tapahtuma: yhteinen juoksulenkki, jossa poimitaan roskia teiden pientareilta. Kuvassa seitsemänhenkisen ryhmän saalis 45 minuutin keräämisen jälkeen noin kolmen kilometrin kohdalla. Kuva: Maria Kesti, Kaarina-Lehti.

LETIT MARSSILLA. Partiotytöt letittävät hiuksensa tiukkaan ojennukseen ennen marssia. Perinteinen partioparaati keräsi viime sunnuntaina yli 4 400 partiolaista 92 lippukunnasta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

HAHMOT PELLOLLA. Uuteenkaupunkiin, Lokalahdentien alkupäähän on rakennettu noin 200 hahmoa käsittävä hahmopelto. Hilkka Knaapinen viimeisteli lauantaina kaupunginvaltuustoa pellolle. Idean takana on neljä naista, Knaapisen lisäksi Anne Kuusisto, Birgit Ilmanen ja Vuokko Tyvi. Viime vuonna sama ryhmä ilahdutti kaupunkilaisia virkkaamalla vanhalle Saabille uudenlaisen peitteen. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

KOSKA MÄ VOIN. Cheek osoittaa laulujensa sanat suoraan yleisölleen. Suurin osa lauluista kertoo bailaamisesta. Hän myös puskee nuoria eteenpäin ja nostaa näitä ylöspäin. Isoja estradeja kiertävä jäähyväisshow on tarkoituksellisen suureellinen ja näyttävä. Cheek isottelee, kun kerran voi. Niin myös viime lauantaina Turussa. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

KUKKIA ÄIDILLE. Seitsemänvuotias Ebba Kaskia on valinnut äidilleen kirkkaanpunaisen pelargonian. Tästä väristä tykkäävät sekä äiti että lapsi. Isä Kimmo Kaskia auttaa kukan laittamisessa ruukkuun. MLL isä-lapsikerhossa valmistauduttiin perinteisin menoin äitienpäivään. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

PAKKOLIITTO UHKAA LILLIPUTTIA. Suomen lilliputtikunnassa, Sottungassa Ahvenamaalla, on alle sata asukasta. Kunnan pyörittämiseen osallistuu koko kylä. Nyt Ahvenanmaan pikkukuntia odottaa pakkoliitto. Vihkijänä häärii maakuntahallitus. Sottungalainen Max Pettersson valmistautuu lähtemään merelle kalaan ja lintujen kevätjahtiin. Ahvenanmaa pitää kiinni lintujen kevätmetsästysperinteestä, vaikka EU on sen kieltänyt. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

YLIVOIMAINEN MESTARI. Camilla Richardsson oli täysin omaa luokkaansa naisten SM-maastoissa Perniössä viime viikonloppuna. Richardsson nappasi voiton kuudella kilometrillä 36,3 sekunnin erolla kakkoseen. Richardsson aloittaa ulkoratakautensa kesäkuun alussa Turun Paavo Nurmi kisoissa. Estekisat ovat vuorossa vasta tämän jälkeen. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

150 MINUUTTIA RYHMÄLIIKUNTAA. Paimion Naisvoimistelijat ja Sauvon Naisvoimistelijat täyttävät kumpikin pyöreitä vuosia, Paimio 90 ja Sauvo 60 vuotta. Tapausta juhlitaan yhdessä järjestämälllä 150 minuuttia ryhmäliikuntaa Paimiossa. Step-tuntia veti Pertsa Ylä-Outinen. Kuva: Mikko Perttunen, Kunnallislehti.

KAPELLIMESTARI KIIPEÄÄ PUUHUN. Turkulaisen kamarikuoron Key Ensemblen taiteellinen johtaja Teemu Honkanen kiipeilee taitavasti puussa tarkastamassa lehtopöllön pönttöä. Kanta-Paraisten metsissä on reilut 60 lehtopöllön pönttöä, jotka Honkanen apujoukkoineen käy tarkastamassa joka kevät. Honkanen on jo yli kymmenen vuoden ajan vastannut petolintujen reviireiden selvittämisestä sekä poikasten ja emojen rengastamisesta alueella. Kuva: Joonas Jussila, Turun Sanomat.

YKKÖSLUOKAN PESISKESÄ ALKAA. Pöytyän Kumilan kentällä syöksytään ennennäkemättömään pesäpallokauteen: Pöytyän Urheilijoiden miesten pesäpallojoukkue pelaa jo neljättä kauttaan Ykköspesiksessä ja tällä kaudella myös Pöytyän naisten joukkue aloittaa naisten Ykköspesiksessä. Kumilassa on treenattu ankarasti ja naiset luottavat pitävään ulkopeliin. Sanni Kyläpekka tietää, että syöksyttäessä pesälle kannattaa pitää suu kiinni – muuten hiekka rohisee suussa. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

SISÄLLISSODAN MUISTO. Laitilan punakaartiin kuulunut torpparin poika Samuel Virtanen kohtasi matkansa pään sata vuotta sitten Varppeessa. Esa Hurme muistaa lapsuudestaan surmapaikan sijainnin. Puiden maatuvat lehdet ovat vuosikymmenten mittaan peittäneet paikan, joka herätti lapsissa pelonsekaisia tunteita. Kuva: Jukka Vehmas, Laitilan Sanomat.

ILOINEN TYÖNARKOMAANI. Turkulaisten maahanmuuttajanuorten koululuokassa työskentelevä Junnu, pian 9-vuotias Katalonian paimenkoira, tunnistaa ihmisen ahdistuneisuuden. Junnu-koira toimii epävirallisena terapeuttina, jolle nuoret kertovat ongelmistaan ja jolta he saavat vastarakkautta. Yahya Rezai (vas.) ja Safi Khanzada ovat Junnun luokan entisiä oppilaita, jotka edelleen käyvät säännöllisesti tervehtimässä ystäväänsä ja opettamassa tälle erilaisia temppuja. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

URAKOITSIJA ROMAHTI. Salon itäisen ohikulkutien urakoinut yritys ajautui tietä rakennettaessa kassakriisiin ja lopulta konkurssiin. Osa tien asvaltoinneista viivästyi jopa kuukausia, kun urakoitsijat odottivat yhtiöltä etukäteismaksua laskurästien takia. Tielle on tehtävä kymmenien tuhansien eurojen korjauksia. Ne rahoitetaan urakoitsijan takuuajan vakuuksista. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

MONIOSAAJASTA LOIMAAN LIKKA. Loimaan Likka -kilpailun kolmikon muodostivat voittaja Satu Eskola (keskellä), toiseksi sijoittunut Elina Mäkilä (vasemmalla) ja kolmanneksi tullut Susa Marku (oikealla). Satu Eskola odottaa edustustehtäviä innokkaasti. Päivätyönään hän työskentelee YTK:ssa moniosaajana. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

KAKSINKERTAINEN ILO. Tänä keväänä Turun puistossa alkanut puistojumppa saa jatkoa ensi syksynä. Puistojumppien tarkoituksena on tarjota vanhemmille liikuntatuokio sillä aikaa, kun lapset leikkivät. Ulkojumppaan saa tulla mukaan, vaikka ei olisikaan leikkipuistoikäisten vanhempi. Annanpuistossa jumppia ohjaava Saija Huhtiniemi näyttää, miten leikkipuiston välineitä voi käyttää apuna liikkeissä. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

Viikon kuvat -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.