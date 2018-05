Vilpas hankki nuoren lupauksen mestarijoukkue Karhubasketista

Korisliigassa katkerasti hopealle jäänyt Vilpas hankki ensi kaudeksi uuden kotimaisen avainpelaajan tuoreen Suomen mestarin Karhubasketin riveistä. Päättyneen liigakauden kehittyneimmäksi pelaajaksi valittu Henri Kantonen, 20, siirtyy Kauhajoelta Saloon kahden vuoden mittaisella sopimuksella.

Läpimurtonsa tällä kaudella tehnyt kaksimetrinen Kantonen kuului Karhubasketin avausviisikkoon suurimman osan kaudesta. Kantonen pelasi 22 minuutin, 6,4 pisteen, 3,4 levypallon ja 2,4 syötön keskiarvoilla. Kantonen on Torpan Poikien kasvatti ja hän aloitti liigauransa Kouvoissa kaudella 2016-2017.

– ”Henkka” oli hankintalistallamme numero yksi. Hän on yksi lupaavimmista suomalaisista nuorista pelaajista, hänellä on kansainvälinen koko omalle pelipaikalleen ja halu kehittyä koripalloilijana huipulle. Henri on jo nyt hyvä pelaaja mutta hänellä on mahdollisuus tulla erinomaiseksi, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo suitsutti seuran tiedotteessa.

Tämä oli jo toinen kevät peräkkäin, kun Vilpas häviää liigafinaalit ja hankkii seuraavaksi kaudeksi pelaajan tuoreesta mestarijoukkueesta. Vuosi sitten Vilpas hankki astetta kokeneemman Teemu Rannikon Katajasta.

Kantonen on Vilppaan ensimmäinen uusi hankinta ensi kaudeksi. Joukkueella oli jo aiemmin kasassa kuusi jatkosopimusta: Rannikko, Juho Nenonen, Mikko Koivisto, Miikka Luosmaa, Aatu Kivimäki ja Riku Laine.

Käytännössä joukkueesta puuttuu enää neljä ulkomaalaispelaajaa ja yksi kotimainen pelaaja, joka näillä näkymin on laituri, sillä sentteri ja yksi puuttuva takamies tulevat suurella todennäköisyydellä ulkomailta.

