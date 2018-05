Vilpas joutui totaalisesti Karhun kynsimäksi – Suomen mestaruus on katkolla kauhajokisille jo keskiviikkona Salohallissa

Koripallon miesten Suomen mestaruus on katkolla jo ylihuomenna keskiviikkona Salohallissa. Ennakkoasetelmista poiketen Pantteri-patsas mielii kovasti kohti Kauhajokea.

Karhubasket murjoi Salon Vilppaan totaalisesti neljännessä finaaliottelussa kotikentällään. Tasoero oli hämmästyttävän suuri Karhubasketin 93-75 (58-32)-voitossa.

Aatu Kivimäki nousi koko kauden aikana toista kertaa Vilppaan avausviisikkoon. Ensimmäinen kerta oli 11. lokakuuta, jolloin Teemu Rannikko oli sivussa, ja joukkueessa pelasi vielä Canyon Barry. Jaylon Brown aloitti siis Kauhajoella vaihtopenkillä.

Karhubasket pelasi numeroihin 31-17 päättyneen ensimmäisen neljänneksen hyökkäyspeliä, joka oli finaalisarjan aiempiin otteluihin verrattuna täysin toiselta planeetalta. Tai no, siirrytään välittömästi kirjoittamaan Rene Rougeaun toisen maailman peliesityksistä.

Amerikkalaislaitahyökkääjä teki ensimmäiseen kymmeneen minuuttiin 13 pistettä (Vilppaan joukkue yhteensä 17). Hän antoi neljä koriin johtanutta syöttöä (Vilpas yhteensä kolme). Hän torjui kolme vastustajan pelaajien heittoa (Vilppaan pelaajat yhteensä kaksi).

Uskomaton neljännes Rougeaulta.

Yksi kaiken kuvastava esimerkki: Vilppaan Javontae Hawkins harhautti ensin vastustajansa erinomaisesti ja oli jo nostamassa varmaa kahden pisteen koria. Rougeau tuli ja torjui heiton, jonka jälkeen Joonas Lehtoranta pääsi nostamaan ties kuinka monennesta nopeasta hyökkäyksestä numerot 30-16:een.

Ylipäätään Karhubasketin ulkomaalaisvahvistukset onnistuivat alussa. Rougeaun lisäksi Gregory Mangano, Flenard Whitfield ja kotimaiseksi pelaajaksi laskettava Bojan Sarcevic tekivät lähes mitä tahtoivat. Oma osuutensa oli toki myös Vilppaalla, jonka puolustajat eivät ehtineet mukaan vastustajan nopeisiin hyökkäyksiin.

Pelintekijä Kivimäen alku oli painajaismainen, eikä hyökkäämiseen tullut juuri ryhtiä Brownin kanssakaan. Niinä muutamina kertoina kun Vilpas sai luotua kolmen pisteen heittopaikat, kolisivat heitot enimmäkseen rautoihin.

7-7-tilanteen jälkeen salolaiset jäivät katselemaan vastustajan karkaamista. 11-0-pisteputki tuli muiden muassa Rougeaun kolmosella. Rougeaun, joka on kauden aikana heittänyt keskimäärin vain puolitoista kolmosta per ottelu. Ensimmäisellä kympillä hän upotti kaikki kolme kaukoheittoaan.

Kaikki mahdolliset koripallon osa-alueet olivat täysin Karhubasketin hallussa. Levypallot menivät Vilppaan kannalta rumasti 12-5 ja esimerkiksi koriin johtaneet syötöt 8-3. Karhubasket teki kymmenkunta pistettä nopeilla hyökkäyksillä. Vilpas ei päässyt juuri lainkaan hyökkäämään nopeita, kun se kaivoi palloa omasta korisukasta.

Toisen neljänneksen vajaat kaksi ensimmäistä minuuttia loivat vierasjoukkueelle hetkeksi toiveita paremmasta loppuillasta. Vilpas sai vihdoin luotua muutaman korintekotilaisuuden ja myös viimeisteli niistä. Tobin Carberryn kulmakolmonen kavensi lukemat 33-24:ään, eli jakson alku meni vierasjoukkueelle pistein 7-2.

Toivonkipinä syttyi, mutta sammui ennen pienintäkään kytemistä. Karhu veti vuorostaan seitsemän pisteen putken, ja Vilppaan ongelmia lisäsi sentteri Aaron Jonesin kolhu. Iso mies mätkähti levypallotaistelun jälkeen maahan selälleen melko korkealta ja kovaa, kun jaksoa oli pelaamatta lähes seitsemän minuuttia. Pian tämän jälkeen hän tuli vaihtoon eikä enää palannut kyseisen neljänneksen aikana kentälle.

Karhun johto kasvoi 40-24:een, mutta Vilpas nousi vielä kerran lähemmäs. Miikka Luosmaan hyökkäyslevypallo pohjusti kaukoheittopaikan Hawkinsille, joka viimeisteli salolaisten kuuden pisteen putkella lukemiksi 40-30.

Tämän jälkeen se oli kuitenkin Vilppaan osalta menoa. Karhubasket pisti päälle hirmuisen korintekomyllyn, jota Vilpas ei pystynyt puolustuksellaan millään tavalla hidastamaan. Pelintekijä Sarcevic löysi kerta toisensa jälkeen tilaa, ja Karhubasket osui lähes joka paikasta. Jopa kaukoheittoaan viimeiseen asti finaalisarjassa vältellyt Joonas Lehtoranta nakutti kolmosellaan eron mykistävään 25 pisteeseen (57-32).

Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo näytti jakson lopun peluutuksellaan kantansa ulkomaalaispelaajien suorituksiin. Jakson viimeiset 54 sekuntia Vilpas pelasi kotimaisella viisikolla Kivimäki, Koivisto, Juho Nenonen, Matias Ojala ja ensimmäistä kertaa loppuotteluissa kentälle tullut Topias Kuukkanen. Tämä ajanjakso meni Karhubasketille tylysti 6-0, ja toiselle puoliajalle näytti jäävän kovin vähän pelattavaa.

Puoliaikatilastoissa voisi kiinnittää huomiota moniinkin asioihin, mutta levypallolukuja 24-11 ei voi sivuuttaa. Jones oli jo ennen selkätärskyään kuin varjo itsestään yhdellä levypallolla. Vilppaan kolmen pisteen heittostatistiikka oli varsinkin vastustajaan verrattuna jälleen synkkä (4/17, onnistumisprosentti 23). Toisaalta kakkosten onnistumiset olivat jopa vieläkin murheellisemmat 37 prosentin edestä.

Tauon jälkeen Vilppaan oli luonnollisesti pakko saada hyvä ”uusi alku” peliin taistellakseen edes jollain tasolla voitosta. Aivan ensimmäisten minuuttien osalta tämä onnistui puolustuspelin osalta, sillä Karhubasket pelasi lähes kolme ensimmäistä minuuttia pisteittä. Toisaalta Vilppaan hyökkäyspään saldokin jäi vain yhteen Hawkinsin pisteeseen. Aaron Jones palasi peliin 3. neljännekselle.

Vilppaan hetkellinen pisteputki kavensi eron 65-41:een, mutta viimeistään Rougeaun and1-kori rupesi sinetöimään peliä. Eikä kyseinen and1 ollut edes kolmen, vaan neljän pisteen suoritus, kun Rougeau viimeisteli onnistuneen kolmosen jälkeen vapaaheiton.

Viimeiselle neljännekselle lähdettiin tilanteessa 75-48. Toisin sanoen lukemissa, joissa kummankin joukkueen ajatukset alkoivat yhä selkeämmin siirtyä kohti keskiviikkoa ja Salohallia. Loppulukemat kaunistuivat Vilppaan osalta hieman.

– Olennaisempaa on nyt miettiä, miten käännämme katseet eteenpäin. Joko uskomme, että tulemme vielä tai sitten ei kannata pelata. Olen sen verran hölmö äijä, että uskon, että voimme tulla yksi peli kerrallaan ohi, pohti Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo Ylen haastattelussa.

– Jos saamme hyvät asiat toiselta puoliajalta mukaan seuraavaan peliin, meillä on hyvä mahdollisuus voittaa. Kauhajoki oli aika hyvä myös, pakko kehua heitä. Laitoimme omat heittomme ohi, ja he alkoivat osumaan. Joitain asioita on pakko antaa vastustajalle. Heidän yleensä heikommilla heittäjillä oli tänään hyvä päivä, Iisalo mietti viitaten ainakin miehiin Rougeau ja Joonas Lehtoranta.

– Ensimmäisellä puoliajalla olimme murhaavan hyviä. Puolustuksessa teimme just niitä asioita mitä pitikin, kommentoi puolestaan Karhubasketin päävalmentaja Jussi Laakso.

4. finaalin tilastoja:

Karhubasket-Vilpas 93-75 (31-17, 27-15, 17-16, 18-27)

Levypallot: 40-37

Koriin johtaneet syötöt: 18-12

Pallonmenetykset: 10-13

Heittoprosentit

2 pisteen heitot: 48-51

3 pisteen heitot: 50-27

Vapaaheitot: 79-71

Vilppaan pistemiehet: Kivimäki 13, Hawkins 11, Brown ja Nenonen 10, Koivisto 9, Carberry ja Luosmaa 8, Jones 4, Ojala 2.

Karhubasketin parhaat pistemiehet: Rougeau 22, Mangano ja Whitfield 16, Kelvin Lewis 12, Sarcevic ja Joonas Lehtoranta 11.