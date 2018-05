Vilpas nousi vaikean alun jälkeen upeaan voittoon – Korisliigan finaalisarja jatkuu perjantaina Kauhajoella

Salon Vilpas nousi jo melkoisesta sillasta miesten Korisliigan 5. loppuottelun voittoon. Läpi ottelun peliään parantanut kotijoukkue päihitti Salohallissa vierailija Karhubasketin lopulta pistein 86-79 ja kavensi finaalisarjan 2-3:een.

Kuudes loppuottelu pelataan perjantaina kello 18.15 Kauhajoella, ja mahdollinen seitsemäs finaali ensi viikon maanantaina samaan aikaan Salohallissa.

Avausneljänneksen jälkeen 18-15 johtanut Karhubasket aloitti ottelun paremmin onnistumalla tekemään koreja Vilpasta monipuolisemmin. ”Viidennestä jenkistä” koko finaalisarjan ajan ratkasijaksi noussut Flenard Whitfield teki ensimmäisen noin viiden ja puolen minuutin aikana yhdeksän pistettä.

Vilppaan sentteri Aaron Jones aloitti hyökkäyspäässä hyvin pystymällä viimeistelemään kuusi joukkueensa kahdeksasta pisteestä. Hänelle vihellettiin kuitenkin kaksi virhettä jo ennen avausneljänneksen loppua.

Tonttia tuli hoitamaan Miikka Luosmaa, joka suoriutuikin tehtävästä hyvin kovalla taistelulla, vaikka viimeistelyt eivät onnistuneetkaan. Joka tapauksessa Vilpas voitti neljänneksen lopun ilman Jonesia 8-6.

Osa pelillisistä trendeistä jatkui alussa aiempien loppuotteluiden tapaan. Karhubasket teki muutaman korin nopeasta siirtymähyökkäyksestä, Vilppaan niin sanotut helpot korit rajoittuivat Matias Ojalan lay-upiin Luosmaan tarjoilusta. Suuremman vierasjohdon saaminen kaatui 1. neljänneksellä Karhun miltei luokattomaan kaukoheittopeliin.

Toisen neljänneksen ensimmäiset seitsemisen minuuttia voi tiivistää simppelisti: Vilppaan yksilösuoritukset vastaan Karhubasketin joukkuepeli. Vilppaan pallonliike hyökkäyksessä oli lähes olematonta, ja vierasjoukkue onnistui nopeissa hyökkäyksissään. Oli suorastaan pieni ihme, että puoliaikatauolle mentiin tasalukemissa.

Toisaalta onhan Jaylon Brownille nostettava suuri hattu ylös. Pelintekijä mies ei ole, mutta toisen kymmenminuuttisen osalta hurja pisteiden tekijä. Brown teki ensimmäisellä puoliajalla 19 pistettä, eli yli puolet koko joukkueensa saldosta!

Enimmäkseen korilleajoista koostuneet Brownin suoritukset onnistuivat toisella kympillä erinomaisella prosentilla. Toisaalta osa heitoista oli myös erittäin vaikeita kättä vasten suoritettuja ratkaisuja.

Brownin tehoilusta huolimatta Karhubasket johti suurimmillaan jo yhdeksällä pisteellä (31-22). Etumatkan hankkimiseen sisältyi tukku helppoja koreja. Tosin ”helppous” syntyi monessa tilanteessa Bojan Sarcevicin erinomaisten syöttöjen ansiosta.

Ensimmäisen puoliajan tilastot kertoivat pelin alun erikoisuudesta kaiken. Kolmessa edellisessä finaalissa Karhubasket oli hallinnut levypalloja – nyt ne menivät Vilppaalle tässä vaiheessa peräti 25-13. Vilppaan levyreistä seitsemän tuli hyökkäyspäässä, mistä kuuluu merkittävä kunnia vain muutaman minuutin pelanneelle Luosmaalle.

Vaikka Aaron Jonesia ei käytetty hyökkäyksessä juuri lainkaan, esti hän yhdellä maratonmaisen liigakauden hienoimmista torjunnoista yhden varman vierasjoukkueen korin.

Koriin johtaneet syötöt merkittiin Karhubasketille peräti 12-4, vaikka pistetilanne oli siis täysin tasan. Vastaavasti pallonmenetyksiä kirjattiin Vilppaalle kahdeksan kauhajokisten kolmea vastaan, ja Karhubasket myös rokotti menetyksistä pisteitä hurjalla prosentilla.

Brownin pistetehtailun (ja Vilppaan muutoin vaikean hyökkäyspelin) lisäksi ottelun tasaisuus selittyi lopulta suurimmalta osin Karhubasketin kolmosista. Viidestätoista yrityksestä onnistui vain kaksi, ja erittäin merkittävä osa epäonnistuneista suorituksista olivat täysin vapaita.

Toiselle puoliajalle lähdettiin mielenkiintoisissa ja osin eriskummallisissakin asetelmissa. Vilppaalta esimerkiksi Tobin Carberry, Mikko Koivisto ja Juho Nenonen eivät olleet saaneet hyökkäyksessä käytännössä lainkaan onnistumisia. Ja taas toisaalta: kaikki oli edelleen mahdollista aina Suomen mestaruuteen asti.

3. neljänneksen pari ensimmäistä minuuttia olivat Vilppaalta kelpo pelaamista. Carberry ja Koivisto tekivät hyökkäyksessä toivottua tulosta, ja myös puolustus toimi hyvällä tavalla. Koko ottelun takaa-ajanana ollut kotijoukkue piipahti pariin kertaan johtotilanteessa.

Aaron Jonesin kolmas virhe oli joukkueelle kuitenkin kova takaisku. Vilpas siirtyi niin sanottuun pieneen viisikkoon, kun Nenonen ja Ojala olivat kentällä samaan aikaan. Nenoselle vihellettiin virhe filmaamisesta tilanteessa, jossa joukkue oli lähdössä hyökkäykseen.

Kotijoukkueen tilapäinen pienikokoisuus puolustuspäässä näkyi muutamassa tilanteessa, kun Whitfield pääsi hakemaan hyökkäyslevypallon ja nostamaan muutamat pisteet. 25 peliminuutin jälkeen Karhubasket johti 51-48.

Koko kauden tasaisen varmasti pelannut, vielä suurempien tähtien varjossa ollut Tobin Carberry alkoi ottaa Vilppaan hyökkäyksessä isoa roolia. Hän hankki vuorostaan Whitfieldille kolmannen virheen ja sai palkinnoksi vielä kolme vapaaheittoakin, joista tosin vain yksi meni koriin.

Vilpas sai sytytettyä alkuottelun aikana lähes hiirenhiljaisen kotiyleisön lauluun ja huutoon. Joukkue taisteli tässä vaiheessa aivan eri malliin. Javontae Hawkinsin loistava donkki Nenosen ohimenneen kolmosen hyökkäyslevypallosta sai seuraa Ojalan hyökkäyslevyristä. Carberry upotti kolmosen, ja Vilppaan kuuden pisteen putki vei Karhubasketin aikalisälle.

Osat vaihtuivat kuitenkin taas nopeasti. Karhubasket pelasi kolme peräkkäistä hyökkäystään loistavasti, ja tämä putki huipentui Rene Rougeaun kolmen pisteen arvoiseen and1-koriin: 54-58.

Rougeau sai virheellään estettyä kentälle palanneen Jonesin donkin, mutta Jones onnistui vapaaheitoissaan. Lisäksi myös Rougeau oli nyt kolmessa virheessä.

Jones onnistui uudelleen saman taisteluparin yksi vastaan yksi -hyökkäyksessä. Rougeau nokitti hieman onnekkaallakin korilla viimeisillä sekunneilla, ja Karhubasket pääsi päätösneljännekselle yhden pisteen johtoasemassa.

Viimeisen neljänneksen alku sisälsi enemmän sekavaa hyökkäämistä kuin laadukkaita kuvioita. Tämä päti molempiin joukkueisiin, ja sitä kautta edettiin tasaisesti. Kahdeksan minuuttia ennen loppua oltiin luvuissa 64-64.

Sarcevicin kolmosen tarjosi Vilppaan puolustusnukahdus, kun taas 182-senttisen Brownin donkin alusti Carberryn syöttö. Vaikeuksissa molemmissa kenttäpäädyissä ollut Nenonen kuittasi kolmosellaan Sarcevicin kakkosen: 69-69.

Vilpas sai pelattua pallon toistuvasti tilanteeseen, jossa Whitfield puolusti nopeita takamiehiä. Kotijoukkue onnistui hyödyntämään tätä: Carberry ajoi ensin ”pohjaan” ja hankki Whitfieldille neljännen virheen.

Brown jatkoi samalla, juuri nyt onnistuneella kaavalla. Ajo onnistui, ja niin kävi myös bonusvapaaheitolle. Vilppaan johto oli koko ottelussa suurimmillaan: 74-69, kun pelaamatta oli hieman alle viisi minuuttia.

Karhubasket tuli kuitenkin takaisin mukaan. Kelvin Lewis taisteli and1-korin hyökkäyslevypallon jälkeen, ja pian Matias Ojalalle vihellettiin neljäs virhe. Vilpas puolusti kuitenkin seuraavan tilanteen hyvin, ja Hawkins pääsi hyökkäyksessä vapaaheittoviivalle. Virhe oli Rougeaulle neljäs, Hawkinsin vapareista toinen onnistui: 75-72. Seuraavaksi Brown puolusti hyvin Lewista, jolle vihellettiin askelvirhe.

Vilpas pelasi tässä vaiheessa jälleen pitkän pätkän ilman Aaron Jonesia. Nenosta rikottiin, ja hän onnistui toisessa vapareista. Pelaamatta kaksi ja puoli minuuttia, tilanne 76-72. Lewis kavensi hyvällä liikkeellä eron kahteen pisteeseen, mutta Hawkins teki vielä kovemman ratkaisun. Mies ajoi kahden Karhun pelaajan keskelle, nosti korin, hankki Sarcevicille virheen ja onnistui vaparissa.

Lewis on ollut finaalisarjassa enemmän tai vähemmän statisti, mutta noussut ajoittain esiin ratkaisuhetkillä. Niin nytkin: kolmonen sukkaan, ja ero taas vain kahteen pisteeseen.

Salohallin siirrettävien korien kovista raudoista on ollut paljon puhetta viimeisimmän 20 vuoden aikana. Korkealle pomppasi pallo myös Hawkinsin kolmosen jälkeen eturaudasta, mutta pomppu osoitti joidenkin koripallojumalten olevan Vilpas-henkisiä. Pallo koriin, 82-77, pelikellossa enää minuutti. Jones ei tullut kentälle enää lainkaan.

Lewis tuli jälleen: lähes 20 pistettä kasassa ja kahden pisteen arvoinen kavennus. Kilpajuoksu ottelun ratkaisijasta näytti kääntyvän Hawkinsille. Gregory Mangano rikkoi häntä kolmen pisteen heittotilanteessa. Vapaaheitoista onnistui kaksi, ja näin Karhubasketin urakka muuttui vaikeaksi. 84-79-tilanteessa aikaa oli enää 27 pelisekuntia.

Vilpas puolusti aikalisän jälkeisen tilanteen hyvin, ja Rougeaun erittäin vaikea kolmonen ei osunut edes korirautaan. Hawkins onnistui vapareissaan, eikä Karhubasket yrittänyt enää kavennuspisteitä.

– Halusimme yksinkertaistaa peliämme. Kun meillä on kaksi heittäjää eli Nenonen ja Ojala samaan aikaan kentällä, on vastustajan vaikeaa auttaa puolustuksessa oikein kenestäkään. Hyökkäys toimi: 86 pistettä on hyvä saldo finaaleihin, kommentoi Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo Ylen tv-haastattelussa.

– Näytimme lopussa freesimmältä joukkueelta. Meidän vähän laajempi materiaalimme alkaa näkyä, hän lisäsi.

– Pelasimme lopun kovalla itseluottamuksella, tiivisti Vilppaan kapteenina pudostuspeleissä toimiva Nenonen.

Vilpas taisteli hienosti levypalloissa. Edelleen jokaisen loppuottelun on voittanut joukkue, joka on vienyt myös levyritilaston nimiinsä.

Ottelun yleisömäärä jäi Vilppaan mittakaavassa todella pieneksi, 1 513:een.

5. finaalin tilastoja:

Vilpas-Karhubasket 86-79

Levypallot: 50-33

Koriin johtaneet syötöt: 11-18

Pallonmenetykset: 8-5

Heittoprosentit

2 pisteen heitot: 48-62

3 pisteen heitot: 35-19

Vapaaheitot: 74-73