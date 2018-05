Vilppaan koripallon puheenjohtaja vaihtuu – Ojala luovuttaa nuijan Juntuselle

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen on Salon Vilppaan koripallo ry:n uusi puheenjohtaja.

Juntunen on toiminut viime vuodet aktiivisesti Vilppaan valmennuksessa, hallituksessa sekä juniori- ja harrastejaoston puheenjohtajana.

– Työskentely Vilppaan juniorijaostossa ja hallituksessa on ollut iloista aikaa. Olemme kasvaneet yhdeksi isoista suomalaisista korisseuroista. Seuratoiminta ei ole helppoa, mutta se on palkitsevaa. Vilpas oli ensimmäinen yhteisö, joka otti meidät mukaan muuttaessamme Saloon ja se on ollut iso osa perheemme elämää siitä asti, Juntunen kertoo seuran tiedotteessa.

44-vuotias Juntunen (LTM) seuraa tehtävässä viisi vuotta puheenjohtajana toiminutta Sakke Ojalaa.

– Puheenjohtajan nuija on helppo siirtää Riikan käsiin, Ojala kertoo.

– Seuraa voi johtaa yksin, mutta menestyvän seuran johtaminen edellyttää erilaisia ihmisiä ja osaajia, joilla on yhteinen tavoite. Minulle on tärkeää, että olemme erilaisia, mutta elämme todeksi yhteistä tavoitetta, Juntunen muotoilee.

Juntunen kuuluu kaiken muun toimen lisäksi Vilppaan naisten kuntokorisjoukkueeseen.

– Pelaan kentällä ykköspaikkaa, mutta jos saan itse päättää, menen nelosena. Mulla on iso ego.

