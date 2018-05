Vimpelissä haussa kolmas peräkkäiskulta, Sotkamossa peräti 19. peräkkäismitali

Kolmatta peräkkäismestaruuttaan Superpesiksessä tavoitteleva Vimpelin Veto on pelannut SM-loppuotteluissa koko 2010-luvun. Sotkamon Jymyllä on haussa 19. peräkkäinen SM-mitali.

Joensuun Maila on joutunut tyytymään viisi viime kautta SM-pronssiin. Kahtena viime syksynä pronssipelin JoMalle hävinnyt Kouvolan Pallonlyöjät on pelannut välierissä viimeisimmän vuosikymmenen aikana kuusi kertaa.

Superpesistä ei voi syyttää liian yllättävistä käänteistä. Jos sarjan pelinjohtajien veikkauksia on uskominen, Veto ja Jymy kohtaavat syyskuussa kahdeksannen kerran peräkkäin loppuotteluissa.

– Me tehrähän se muutos! Kärkiseurat eivät heikkene, joten meidän on kehityttävä, lataa Hyvinkään Tahkosta Joensuuhun siirtynyt pohjalaislukkari Juha Puhtimäki, 32.

– Voitimme viime kaudella jokaisen kärkinelikon joukkueen, mutta kokemuksemme ei riittänyt ratkaisuhetkillä. Toivotaan, että edes toinen finalisti syksyllä on me tai JoMa, pohtii maltillisemmin KPL:n kotiuttaja Sasu Toikka, 27.

Vedon laihat vuodet

Kaksi vuosikymmentä sitten oli toisin. Vimpelissä elettiin menneisyydessä, muisteltiin kesien 1960 ja 1965 mestaruuksia. Veto oli 1990-luvun puolivälissä viidesti peräkkäin sijoilla 11-15 ja syöksyi valmiiksi kuopattuna ykkössarjaan.

Hulluja kesiä kesti vajaan vuosikymmenen, kunnes pesäpalloilu palasi syksyn 1998 karikossa kylälajiksi.

Sitten Alajärven Ankkurien mestaruuden 1989 pesäpallokultaa ei Etelä-Pohjanmaalla juhlittu kahteen vuosikymmeneen, kunnes Veto otti kolmannen mestaruutensa 2010. Vimpelissä osoitettiin, että pieni voikin olla suurta. Esimerkki tuli Kainuusta.

– Vielä viime kaudella Jymy oli liian kova Joensuulle (välierävoitot 3-1), mutta nyt joensuulaiset ovat tehneet hankintoja. Ja onhan JoMalla farmisopimus ykkösen ylivoimaisen suosikin Kempeleen kanssa, korostaa vimpeliläisten keulakuva Henri Puputti.

Vimpelissä ja Halsualla laitettiin juniorityö kuntoon. Vedon 15-henkisen joukkueen ainoa ei-pohjalainen onkin Puputti. Sarjan pelinjohtajien mielestä Superpesiksen paras linjapelaaja on Vedon Severi Lassila, 25, ja paras etenijä Mikko Kanala, 25. Puputin joukkueessa he saavat pelata rauhassa.

– Otan huutelut vastaan. Kestän sen. Sillä lievitän nuorempien pelaajiemme paineita, virnistää 12 SM-mitalia saavuttanut Puputti, 34.

Välierissä vihdoin jo tiukempaa?

Sotkamossa ei toisen peräkkäisen SM-hopean jälkeen hymyilty. Vastaavaa oli tapahtunut vain kerran aiemmin 2000-luvulla.

Pelinjohtaja Mikko Kuosmanen siirtyi toimitusjohtajan tehtäviin. Viuhkaan tarttui kesken viime kauden vielä pelihommiin palannut Jani Komulainen.

Mitä uutta kärkinelikon taistolta odottaa Roope Korhonen, kaikkia Jymyn 2000-luvun mestaruuksia (11) voittamassa ollut jokerikotiuttaja?

– Ehkä välieräsarjat menevät tällä kaudella jo viiteen peliin, Korhonen, 37, hymähtää.

STT

