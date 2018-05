Viron puolustusministeri HS:lle: Venäläiset sota-alukset ovat ilmiselvästi yrittäneet hiillostaa Natoa pois Itämereltä

Viron puolustusministeri Jüri Luikin mukaan venäläiset sota-alukset ovat ilmiselvästi yrittäneet hiillostaa Natoa pois Itämereltä. Asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa kommentoineen ministerin mukaan tämä näkyy Nato-valtioiden alusten ahdisteluna, kuten matalina ylilentoina, varjostamisena ja läheltä ajamisena.

– Tämä tapahtuu kansainvälisillä vesillä. Se on merenkulun hyvien tapojen rikkomista, ministeri sanoo.

Kohteena ovat hänen mukaansa olleet ennen muuta Yhdysvaltojen mutta myös muiden Nato-valtioiden alukset.

– Venäjä on kehittänyt korkeatasoisen joukkojen siirtojärjestelmän, mikä tarkoittaa, että Ukrainan rajalla olevat joukot voivat huomenna olla Baltian maiden rajan takana, Luik myös sanoo.

Hän muistuttaa Venäjän varustautumisesta Itämeren alueella sekä Iskander-ohjusten ja S-400-ohjustorjuntajärjestelmän tuomisesta Kaliningradiin.

– Meneillään on massiivinen varustautuminen. Se tapahtuu täysin ilman syytä, ja se on merkki aggressiivisuudesta alueellamme.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005674272.html

STT

