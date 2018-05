VR myy osan Pasilan konepaja-alueesta ex-suurlähettiläs Bruce Oreckille – ”Saavutettu lopputulos on paras mahdollinen”

VR Group myy paljon porua herättäneen osan Helsingin Pasilan konepaja-alueesta Yhdysvaltain entiselle Suomen-suurlähettiläälle Bruce Oreckille. Kaupan arvo on 11 miljoonaa euroa.

VR myy Oreckille alueelta maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostaman kokonaisuuden. VR:n mukaan saavutettu neuvottelutulos mahdollistaa alueen yhteisöllisen kehittämisen jatkumisen.

VR:n omistuksessa olevan Vallilan konepajan konepajatoiminta on loppunut vuonna 2003, ja VR on luopunut alueen omistuksista sen jälkeen pala palalta.

– Merkittävin jäljellä ollut maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostama kokonaisuus on sekä teknisesti että toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativa kehityskohde, jota koskevat myös laajat suojelurajoitukset, sanoo VR Groupin kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa kohteelle on pitkään etsitty ostajaa, jolla on halu ja kyky kehittää aluetta vastuullisesti.

– Pitkien ja monimutkaisten neuvotteluiden jälkeen saavutettu lopputulos on VR:n, sen omistajan ja myös alueen toimijoiden kannalta paras mahdollinen, Mäkinen sanoo.

Iloinen Oreck kiittää kannustuksesta

Bruce Oreck on kommentoinut asiaa Facebookissa. Hän kiittää yleisöltä saamaansa laajaa tukea.

– Tämä lopputulos ei olisi ollut mahdollinen ilman tuhansien ihmisten kannustusta. Haluan erityisesti kiittää Konepaja-liikettä.

Oreck sanoo ponnistelevansa, jotta konepaja-alueesta tulisi mahdollisimman vetovoimainen. Oreck on kaavaillut Pasilaan ravintola-, liike- ja toimistotiloja.

– Lupaan tehdä kaikkeni, jotta the Train Factory heijastaa niin arvokasta menneisyyttään kuin tulevaisuuden energiaa. Mutta jotta tämä olisi mahdollista, haluan jatkuvasti kuulla teidän ideoitanne, unelmianne ja ajatuksianne. Näin voimme yhdessä luoda jotain ainutlaatuista. Kaikki mukaan! Oreck kirjoittaa.

Asiaa on puitu julkisuudessa runsaasti, sillä VR:n ja Oreckin välistä kauppaa on hierottu kuukausia, eivätkä neuvottelut sujuneet kitkatta. Alue on kiinnostanut myös muita ostajia ja myös siksi sopimukseen pääsy on kestänyt. Esimerkiksi suuri rakennustarvike- ja sisustusliike Bauhaus pyrki alueelle aiemmin, mutta kohtasi voimakasta asukasvastustusta.

Helsinkiläinen kiinteistösijoitusyhtiö Vallilan Ratapiha omistaa alueelta jo entuudestaan kolme rakennusta. Yrityksen on arveltu olleen kiinnostunut myös Oreckin havittelemista rakennuksista.

Vallilan Ratapihan johto ei ole vastannut STT:n yhteydenottopyyntöön.

https://www.facebook.com/AmbassadorOreck

http://www.konepajaliike.org/

STT

Kuvat: