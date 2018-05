Vuosien kädenvääntö abortista ratkeaa Irlannissa alkavalla viikolla

Kamppailu aborttilainsäädännön avaamisesta kääntyy loppusuoralle Irlannissa, kun irlantilaiset äänestävät perjantaina perustuslain muuttamisesta.

Laki kieltää abortin lähes kaikissa tilanteissa. Insesti tai raiskaus ei ole syy saada aborttia, ei myöskään sikiön vakava epämuodostuma. Naisen hengen vaarantuminen on sallittu syy raskauden keskeyttämiseen.

Perjantaina irlantilaiset ottavat kantaa siihen, haluavatko he avata maan perustuslain. Rinnakkain ovat perinteinen katolisen kirkon kielteinen kanta ja varsinkin nuorten halu antaa päätösvalta naisille itselleen.

Kansalaisaktivisti Karen Twomeyn mielestä kyse on luottamuksesta naisiin ja siitä, että heidän alistamisensa lopetetaan.

– Irlannilla on pakkomielle ihmisten alistamiseen. Olimme itse alistettuja niin pitkään, että jatkamme sitä nyt. Mutta nyt uskon, että tuuli kääntyy, Twomey sanoo STT:lle Dublinissa.

Twomeyn yhdessä ystävänsä kanssa käynnistämä Repeal Global -liike kannustaa maailmalla asuvia irlantilaisia aktivoitumaan. Etäisyyden päästä käy hänen mukaansa entistä selvemmäksi, että Irlannin lainsäädäntöä pitää muuttaa.

Aborttilainsäädännön avaaminen voisi olla hänen mielestään nyt mahdollista, koska irlantilaisten asenteet ovat muuttumassa. Kolme vuotta sitten maassa hyväksyttiin kansanäänestyksen jälkeen samaa sukupuolta olevien avioliitot, ja samanlaista kansaliikettä toivotaan myös nyt.

Tragediat muuttaneet asenteita

Irlantilaiset äänestävät siitä, haluavatko he muuttaa perustuslain kohtaa, joka kieltää abortit lähes kokonaan asettamalla odottavan äidin ja syntymättömän sikiön elämät periaatteessa samanarvoiseen asemaan.

Galwayn keskustassa katujen varret ovat täynnä tunteita herättäviä mainoksia. ”Lupa tappaa”, sanotaan yhdessä, kun taas naisille vaaditaan vapautta toisessa.

Auringonpaisteessa istuskelevien parikymppisten naisten ryhmä on kurkkua myöten täynnä abortin vastustajien väittämiä.

Naisten on heidän mielestään korkea aika saada itse päättää ilman valtion määräysvaltaa ja pelkoa seurauksista. Laittomasta abortista voi joutua vankilaan useaksi vuodeksi.

– Eikä mikään oikeastaan muuttuisi. Ihmiset hankkivat jo nyt abortin, jos he haluavat, mutta ulkomailta, Katie McDermott kivahtaa.

Nuoret naiset muistelevat tapauksia, joissa tiukka linja on ollut kohtalokas naiselle.

Länsirannikolla sijaitsevaa Galwayn pikkukaupunkia ravisteli vuonna 2012 tragedia, kun 31-vuotias nainen kuoli verenmyrkytykseen sen jälkeen kun 17. viikolle edennyt raskaus oli menossa kesken. Hänen kerrotaan pyytäneen raskaudenkeskeytystä useita kertoja, mutta henkilökunta kieltäytyi katolisuuteen vedoten.

Voimakkaita tunteita ovat herättäneet myös kertomukset naisista, joiden sikiöillä ei ole ollut selviytymismahdollisuutta, mutta he ovat silti joutuneet matkustamaan ulkomaille saadakseen abortin.

Vuosittain noin 5 000 naista teettää abortin Britanniassa

Poikkeuksellisen tiukka lainsäädäntö on johtanut siihen, että naiset matkustavat ulkomaille saadakseen abortin.

Paikallisen väestöliiton (Ifpa) mukaan vuosittain noin 5 000 naista teettää abortin Britanniassa. Pieni määrä naisia on käynyt Hollannissa.

Galwayn puistossa ystävykset Ann Marie Jackson jaEileen Dunne sanovat, että kyse on naisten oikeudesta omaan kehoonsa.

He eivät kuitenkaan usko, että heidän kantansa voittaa.

– Uskon, että enemmistö päätyy torjumisen kannalle. Niin paljon on sensaatiohakuisia ihmisiä, jotka väittävät toista puolta murhaajiksi, Dunne sanoo.

STT

