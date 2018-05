Washington Post: Trump viemässä valtion rahoituksen abortteja tarjoavilta terveysasemilta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on aikeissa evätä valtion rahoituksen terveysasemilta, jotka tekevät abortteja tai joiden lääkärit kirjoittavat lähetteitä aborttiin. Asiasta kertoo Washington Post.

Uusi sääntö veisi rahoituksen muun muassa seksuaaliterveyspalveluita tarjoavalta Planned Parenthood -järjestöltä, joka on Yhdysvalloissa jatkuvasti poliittisen kiistan kohteena.

Abortin vastustaminen on tärkeää monille Trumpin ydinkannattajille, ja Trump onkin tehnyt virkaan astuttuaan johdonmukaisesti abortinvastustajille mieluisia poliittisia päätöksiä. Hän antoi jo aikaisemmin osavaltioille oikeuden evätä valtion rahoituksen abortteja tekeviltä terveysasemilta.

Lisäksi hän on nimittänyt oikeuslaitokseen arvokonservatiivisia tuomareita aina korkeinta oikeutta myöten ja on evännyt rahoituksen ulkomailla toimivilta kansalaisjärjestöiltä, jotka kirjoittavat lähetteitä aborttiklinikoille. Hän kävi jopa puhumassa vuotuisella abortinvastaisella protestimarssilla.

Tärkeää uskonnollisille naisäänestäjille

Trumpin suosio on viime aikoina hiipunut uskonnollisten valkoisten naisäänestäjien keskuudessa, jotka oletettavasti eivät ole arvostaneet esimerkiksi pornotähti Stormy Danielsin väitettä, että Trump petti vaimoaan Melania Trumpia pian heidän poikansa syntymän jälkeen. Aborttipolitiikka on tälle äänestäjäryhmälle tärkeä asia, ja uusi aborttipoliittinen linjaus saattaa parantaa Trumpin suosiota heidän keskuudessaan.

Kannatusluvut ovat Trumpille erityisen tärkeitä nyt, kun syksyn välivaalit lähestyvät. Mitä enemmän demokraatit parantavat välivaaleissa asemiaan kongressissa, sitä vaikeampi Trumpin on saada asioita aikaan ensimmäisen presidenttikautensa jälkipuoliskolla, ja sitä enemmän kongressilla on halua nostaa häntä vastaan virkasyyte, mikäli Venäjä-tutkinta paljastaa presidentin rikkoneen lakia.

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/05/18/trump-just-gave-anti-abortion-advocates-a-long-awaited-win/?utm_term=.f03729d7c9a1

STT

Kuvat: