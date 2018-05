WHO suunnittelee lähettävänsä kokeellisia rokotteita ebolan riivaamaan Kongoon

Maailman terveysjärjestö WHO suunnittelee käyttävänsä kokeellista rokotetta taistelussa ebolaa vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestö odottaa edelleen lupaa rokotteen käyttöön Kongon viranomaisilta.

Rokotetta on testattu aiemmin Guineassa. Tutkijoiden mukaan se antoi 100-prosenttisen suojan taudille, muun muassa Washington Post kertoo.

WHO:n suunnitelmista perjantaina kertonut järjestön edustaja kuitenkin painotti, että kyse on kokeellisesta rokotteesta ja sen kuljettaminen on vaikeaa. Rokote täytyy säilyttää jopa 80 pakkasasteen lämpötilassa.

32 ihmisen epäillään tai on vahvistettu saaneen ebolan Kongossa. Heistä 18 on kuollut.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/05/11/a-pioneering-vaccine-is-being-sent-to-congo-in-hopes-of-containing-a-new-ebola-outbreak/?utm_term=.e2ad1f5f2503

STT