Winnipeg neljän parhaan joukkoon – Rinteen loistokaudelle murheellinen päätös

Karua, karua on jääkiekkomaalivahdin elämä joskus. Pekka Rinne kannatteli NHL-seuraansa Nashville Predatorsia läpi kauden, torjui nollapelin selkä seinää vasten -tilanteessa pudotuspeleissä Winnipeg Jetsiä vastaan maanantaina, mutta kolme päivää myöhemmin tuo kaikki pyyhkiytyi ainakin miehen omasta mielestä.

– Tunnen olevani hyvinkin paljon vastuussa siitä, että kautemme päättyi nyt. Kovaa, kovaa on. Vaikea ymmärtää. Koko kauden suurimmalla hetkellä tunne on karmea. Petin joukkuetoverini, Rinne vuodatti toimittajille NHL:n sivuston mukaan torstai-iltana Predatorsin kotihallin uumenissa.

Takana oli 1-5-tappio Jetsille länsilohkon välieräsarjan ratkaisevassa seitsemännessä pelissä. Rinne vietti maalillaan vain vajaat 11 minuuttia päästäen kaksi helponlaista maalia. Hänestä tuli NHL-pudotuspelihistorian nopeimmin seiskapelissä vaihtoon otettu vahti. Seitsemänsiä pelejä on nyt pelattu kautta aikain 171.

Rinteen tilalle tullut Juuse Saros torjui 14 kertaa. Kaukalon toisessa päässä Connor Hellebuyck pysäytti komeat 36 kutia, ja Jets pelaa NHL:n lohkoloppuotteluissa eli liigan välierissä ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

– Saimme hyvän alun. Tunsimme olevamme vahvoja, ja luotimme itseemme. Silloin pelaaminen on hauskaa, Hellebuyck kuvaili historiallista voittoa.

– Tämä on ollut pitkä matka, paljon työtä ja tunteja takana. Mutta se henki pukukopissa ja se taistelu toverin eteen joka ikinen ilta, se on aivan mahtavaa.

Paul Stastny maalasi kahdesti ja syötti yhden osuman, ja luottomiehistä myös Mark Scheifele iski kaksi maalia nostaen pudotuspelien maalimääränsä jo yhteentoista. Suomalaistähti Patrik Laine sai tililleen syöttöpisteen.

Winnipeg ja Vegas – kuka olisi uskonut?

Laine ja Joel Armia jatkavat Jetsin unelmamatkaa, kun Winnipeg haastaa lohkofinaalissa huikeaa tulokaskautta pelaavan Vegas Golden Knightsin. Vastakkain ovat NHL:n kaksi uusinta seuraa, pelaamassa Stanley Cupin finaalipaikasta.

– Olemme siitä varsin innoissamme, Jets-valmentaja Paul Maurice hehkutti videohaastattelussa seuran Twitter-tilillä, kunnes muisti palata tuttuun urheilujargoniin:

– En ole vielä uhrannut (sille ottelusarjalle) ajatustakaan.

