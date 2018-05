Winnipeg sai loistoalun: ”Olemme yhden voiton lähempänä”

– Olemme yhden voiton lähempänä. Jatkossa voittojen ottaminen varmasti vaikeutuu, mutta on vain keskityttävä seuraavaan otteluun, Winnipeg Jetsin Patrik Laine tuumasi seuransa Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

Pari päivää sitten päättynyt ottelusarja Nashvillea vastaan ei tuntunut painavan kanadalaisjoukkueen pelaajien kintereissä, kun Winnipeg avasi NHL-jääkiekon länsilohkon loppuottelut 4-2-voitolla Vegas Golden Knightsia vastaan. Paikka Stanley Cupin loppuotteluissa vaatii neljä voittoa.

Las Vegas ehti odottaa vastustajaa lähes viikon, mutta tuntui silti jäävän ottelussa lähtötelineisiin. Winnipeg johti runsaan seitsemän minuutin jälkeen 3-0, ja Laineen lisäksi näkyvässä roolissa oli Joel Armia.

Suomalaishyökkääjät osuivat vajaan minuutin sisään, ja Armian 3-0-osumasta tuli ottelun voittomaali.

– Voittoasemassa pelaaminen lisää itseluottamusta. On paljon helpompi pelata, Laine sanoi.

Armian osuman hyväksyminen vaati Winnipegin päävalmentajalta Paul Mauricelta tuomariston päätöksen haastamisen. Tilanne tuomittiin aluksi maalivahdin häirinnäksi, mutta videotarkastelu todisti toista. Kiekko kimposi Armian luistimesta maaliin.

Laineen 2-0-maali syntyi ylivoimalla ajassa 6.49 tamperelaishyökkääjän saatua loistosyötön Blake Wheeleriltä. Wheeler syötti kolme osumaa, ja Mark Scheifele nousi pudotuspelien 12. maalillaan NHL:n maalipörssin kärkeen.

– Wheeler ajaa tätä bussia. Me muut seuraamme häntä, Scheifele kommentoi Winnipeg Sun -lehdelle.

”Toinen ottelu pakko voittaa”

Las Vegasin riveissä 18.39 minuuttia pelanneelle Erik Haulalle ja koko NHL:n tulokasjoukkueelle jäi parannettavaa.

– Nyt nähdään, millainen joukkue me olemme. Toinen ottelu on pakko voittaa, Las Vegasin hyökkääjä Jonathan Marchessault sanoi NHL:n nettisivuilla.

Maalivahti Marc-Andre Fleury piti myönteisenä, ettei Las Vegas mennyt paniikkiin, vaikka Winnipeg talloi alussa vastustajan jalkoihinsa.

Joukkueet kohtaavat uudelleen Winnipegissä varhain tiistaina Suomen aikaa.

