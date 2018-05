WWF:n Panu Kunttu: Hakkuita rajoitettava pesimäkauden aikana

WWF:n metsäasiantuntija, Kemiönsaarella asuva Panu Kunttu vaatii rajoituksia metsähakkuisiin kiivaimman pesimäkauden ajaksi. Luonnonsuojelujärjestön mukaan jopa kymmenien tuhansien lintujen pesintä epäonnistuu loppukevään ja kesän aikana tehtävien hakkuiden takia.

WWF muistuttaa, että lähes kaikki Suomessa pesivät lintulajit ovat lailla rauhoitettuja, ja rauhoituksesta poikkeaminen edellyttää viranomaisen lupaa.

– On yleisen oikeustajun vastaista, että laki kieltää lintujen häirinnän ja pesien vahingoittamisen, mutta kielto ei koske metsätaloutta. Tämä epäkohta on nopeasti korjattava. Hakkuita tulee rajoittaa linnustolle tärkeimmän pesimäkauden aikana, Kunttu sanoo.

Pesimäaikaisten hakkuiden haitat on WWF:n mukaan tunnistettu metsäalalla. Tapio Oy:n laatimat metsänhoidon suositukset ja metsien sertifiointijärjestelmä FSC kehottavat välttämään lintujen pesimäaikaisia hakkuita linnustolle tärkeissä elinympäristöissä.

– Vaikka laki ei siihen vielä velvoitakaan, metsänomistajat voivat auttaa lintuja välttämällä vapaaehtoisesti hakkuita pesimäaikaan. Valtion rahoittama metsiensuojelua toteuttava Metso-ohjelma tarjoaa suojeluun hyvän taloudellisen kannustimen”, Kunttu sanoo.