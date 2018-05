Yhä useampi pörssiyhtiö maksaa miljoonaluokan osakepalkkioita

Entistä useampi pörssiyhtiö maksoi viime vuonna miljoonaluokan osakepalkkioita johdolleen, ilmenee Keskuskauppakamarin selvityksestä. Kaikkiaan 12 yhtiössä maksettiin vuonna 2017 miljoonan ylittäviä osakepalkkioita, kun edellisenä vuonna tälle tasolle yllettiin vain neljässä yhtiössä.

Kaikkien yhtiöiden maksamien osakepalkkioiden keskimääräinen arvo nousi edellisvuoden 571 000 eurosta 688 000 euroon, eli viidenneksellä.

Keskuskauppakamarin Toimiiko hyvä hallinto ja avoimuus -selvitys tarkastelee pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkka- ja palkkiokehitystä, eläke-etuja ja palkkiorakenteita.

Selvityksessä todetaan, että pitkäaikaisten kannustimien vertailu yhtiöiden välillä on toisinaan hankalaa, koska osake- ja optio-ohjelmat voivat olla monimutkaisia. Sijoittajan kannalta olisi hyödyllistä, jos osake- ja optiojärjestelmät esitettäisiin osana palkitsemisen kokonaisuutta.

– Silloin sijoittaja voi muodostaa käsityksen siitä, kuinka vahvasti toimitusjohtajan kokonaispalkkaus on sidottu osakkeen arvonmuodostukseen vai onko osake- ja optio-ohjelmien palkkioiden merkitys vain rahapalkkioita täydentävä, selvityksessä todetaan.

98 prosentilla on sekä naisia että miehiä hallituksessa

Palkitsemisen lisäksi selvityksessä tarkastellaan myös sitä, miten yhtiöt noudattavat listayhtiöiden hallinnointikoodia. Siihen sisältyy muun muassa suositus siitä, että hallituksessa tulisi olla vähintään yksi edustaja kummastakin sukupuolesta. Jos näin ei ole, pitäisi yhtiön selvittää, miksi suositusta ei noudateta.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on noussut reippaasti viime vuosina. Tänä vuonna 98 prosentilla pörssiyhtiöistä on molempia sukupuolia hallituksessaan. Viime vuonna osuus oli 93 prosenttia.

Suomessa ei selvityksen mukaan havaita niin sanottua golden skirt -ilmiötä, jossa samoille naisille kasaantuisi lukuisia hallitusjäsenyyksiä. Muutenkin hallituspaikkojen kasaantuminen on maltillista: pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja on 763, ja ne jakaantuvat 663 ihmiselle.

STT