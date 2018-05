Yhdysvallat irtautuu Iranin ydinsopimuksesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että maa irtautuu Iranin ydinsopimuksesta. Hän sanoi allekirjoittavansa talouspakotteiden palauttamisen.

Muut sopimuksen osapuolet, myös Iran, ilmoittivat etukäteen pysyvänsä sopimuksen takana.

Ennen Trumpin ilmoitusta diplomaattilähteet ennakoivat presidentin hylkäävän sopimuksen. Trump on arvostellut sopimusta kovasanaisesti esimerkiksi sanomalla sen olevan ”surkeasti neuvoteltu”.

Ydinsopimuksessa Iranin vastaiset talouspakotteet poistettiin vastikkeena maan ydinaseohjelman alasajosta. Trumpin päätöksellä on laajakantoisia seurauksia niin Lähi-idän tilanteeseen kuin transatlanttisiin suhteisiin.

Iranin presidentti Hasan Ruhani aikoo tiettävästi ottaa kantaa päätökseen vielä tänään.

STT

Kuvat: