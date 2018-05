Yhdysvallat suosittelee Italialle euroalueessa pysymistä

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö suosittelee Italialle euroalueen jäsenenä pysymistä.

– Olisi parempi, että he ratkoisivat ongelmansa euroalueen jäsenenä ilman että tässä asiassa tehtäisiin suuria muutoksia. Italialaisilla on mahdollisuus toimia näin, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies sanoi toimittajille Washingtonissa.

Anonyymina esiintyneen virkamiehen mukaan Yhdysvallat seuraa Italian tilanteen kehittymistä tiiviisti, mutta sitä ei tällä hetkellä pidetä uhkana maailmantalouden vakaudelle.

Italiassa saatetaan maata koettelevan poliittisen kriisin vuoksi järjestää uudet vaalit jo ensi syksynä. Se saattaisi tuoda populisteille entistä vahvemman enemmistön parlamenttiin, mikä on nostattanut spekulaatioita jopa Italian eroamisesta euroalueesta.

Yhdysvaltain, Italian ja maailman muiden suurimpien talousmahtien valtiovarainministerien on määrä tavata myöhemmin tällä viikolla Kanadassa järjestettävässä G7-maiden valtiovarainministerien kokouksessa.

STT