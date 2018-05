Yhdysvallat tuomitsi Venezuelan presidentinvaalit laittomiksi – tulos näyttää varmalta ja tulevaisuus synkältä

Yhdysvallat tuomitsee Venezuelan meneillään olevat presidentinvaalit laittomiksi. Ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert kutsui niitä Twitterissä ”niin sanotuiksi” vaaleiksi.

Yhdysvallat on jo aiemmin kehottanut presidentti Nicolas Maduroa perumaan vaalit.

Myös EU-maat ja useat Latinalaisen Amerikan maat ovat arvostelleet presidentinvaaleja, jotka on pedattu Maduron voitettaviksi. Suurin osa oppositiosta boikotoi vaaleja, koska sen vahvat ehdokkaat on suljettu pois vaaleista.

Maduro, 55, nousi valtaan Hugo Chavezin kuoltua syöpään vuonna 2013. Maduro peri edeltäjältään valtion, jonka talous oli jo tämän omintakeisen sosialistispopulistisen politiikan, ”chavismon”, runtelema. Maduron kaudella öljyvaltion talous on romahtanut totaalisesti.

Äänestysprosentin uskotaan jäävän matalaksi.

– Ensi kertaa elämässäni en aio äänestää. Elämme koiran elämää, meillä ei ole lääkkeitä, ei ruokaa, kertoi 56-vuotias Teresa Paredes.

”Venezuela on ruutitynnyri”

Asiantuntijat eivät näe valoa tunnelin päässä.

– Todennäköisin seuraus (vaaleista) on, että Venezuelasta tulee entistä eristäytyneempi muusta maailmasta ja talous heikkenee entisestään, arvioi IHS Markit -tutkimusyrityksen Diego Moya-Ocampos.

Viime vuonna tyytymättömyys Maduroon purkautui mielenosoituksina, joita Venezuelan turvallisuusjoukot tukahduttivat voimakeinoin. Yli 120 ihmistä kuoli.

– Avainkysymykset ovat talous ja asevoimat. Venezuela on ruutitynnyri ja jokin voi johtaa levottomuuksiin, joita voi olla vaikea hillitä, varoitti Inter-American Dialogue -ajatushautomon johtaja Michael Shifter.

Äänestyshuoneistot sulkeutuvat maanantain puolella Suomen aikaa. Presidentin kausi on kuusivuotinen.

https://twitter.com/statedeptspox/status/998177538848550912

STT

Kuvat: