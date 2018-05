Yhdysvallat vahvistaa sovun Kiinan kanssa: Tuontitullit jäihin toistaiseksi

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin vahvistaa, että Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet, etteivät ne määrää toisilleen ylimääräisiä tuontitulleja. Kiinan varapääministeri Liu He kertoi sovun synnystä uutistoimisto Xinhualle aiemmin tänään.

Mnuchin sanoi Fox Newsin haastattelussa, että kauppaneuvotteluissa edistyttiin, ja maiden välille on saatu puitesopimus, jota aletaan nyt toteuttaa. Sen ajaksi tullit pannaan jäihin.

– Kauppasota on nyt pantu jäihin, Mnuchin sanoi.

Hänen mukaansa Kiina on luvannut, että Yhdysvaltojen kauppavaje pienenee olennaisesti. Kauppaministeri Wilbur Ross matkustaa seuraavaksi jatkamaan neuvotteluja. Mnuchinin mukaan Yhdysvallat odottaa, että esimerkiksi Kiinan maataloustuotteiden tuonti kasvaa jo tämän vuoden aikana 35-40 prosenttia. Lisäksi energian vienti pitäisi saada tuplattua.

– Se on meille strategisesti hyvin tärkeää, Mnuchin sanoi.

Ministeri ei kertonut tarkkoja tavoitteita kauppavajeen kuromisesta mutta vakuutti, että niitä on määritelty joka sektorille erikseen.

– Presidentti (Donald Trump) voi aina määrätä tuontitullit voimaan, jos Kiina ei kunnioita sitoumuksiaan.

Yhdysvallat ja Kiina neuvottelivat kauppasuhteistaan perjantaina ja lauantaina Washingtonissa. Liu johti Kiinan valtuuskuntaa ja tapasi vierailullaan myös Trumpin.

Neuvottelujen jälkeen maat kertoivat päässeensä yhteisymmärrykseen toimista, joilla tasapainotetaan niiden välistä kauppaa. Maiden mukaan Kiina aikoo lisätä huomattavasti yhdysvaltalaisten tuotteiden tuontia, minkä tarkoituksena on pienentää Yhdysvaltain kauppa-alijäämää Kiinaan nähden.

Yli 370 miljardin dollarin alijäämä

Yhdysvaltojen kauppatase oli viime vuonna 375,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen Kiinaan nähden. Tämä ärsyttää suuresti presidentti Trumpia, joka lupasi vaalikampanjassaan tasapainottaa maiden välistä kauppaa.

Maaliskuun alussa Trump ilmoitti määräävänsä kovat tullit teräkselle ja alumiinille ja sanoi, että halvan teräksen tuonti Kiinasta haittaa amerikkalaisia tuottajia ja kansallista turvallisuutta. Ilmoituksesta alkoi kauppasotaa enteilevä kierre, jossa Kiina ja Yhdysvallat ovat vuoron perään uhkailleet toisiaan uusilla tuontitulleilla.

Joutuuko Eurooppa maksajaksi?

Kauppasopu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä saattaa käydä kalliiksi Euroopan maille, elleivät ne pysty valvomaan etujaan, varoittaa Ranskan talousministeri Bruno Le Maire. Le Maire sanoi CNEWS-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat yrittää panna Euroopan maksamaan korvauksia Kiinan huonosta käytöksestä.

– Koko ajatus on täysin älytön ja käsittämätön Yhdysvaltojen liittolaisille, Le Maire paheksui.

Le Maire kommentoi myös Yhdysvaltojen vetäytymistä Iranin ydinsopimuksesta ja sanoi, ettei amerikkalaisten pyrkimyksiä toimia talouden maailmanpoliisina ole mahdollista hyväksyä. Hän ennakoi, että Yhdysvaltojen vetäytymisestä koituu seurauksia ranskalaisyhtiöille. Ranskalaisyhtiöt lähtivät aktiivisesti Iranin markkinoille, kun ne ydinsopimuksen myötä avautuivat.

– Kahdessa vuodessa Ranska oli kolminkertaistanut kauppaylijäämänsä Iranin kanssa, Le Maire sanoi.

Yhdysvallat on uhannut määrätä talouspakotteita yhtiöille ja estää pääsyn markkinoilleen yhtiöiltä, jotka jatkavat kaupankäyntiä Iranin kanssa. Aikaa vetäytymiselle on annettu vain kuusi kuukautta.

STT

