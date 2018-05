Yhdysvallat vahvistaa sovun Kiinan kanssa: Tuontitullit jäihin toistaiseksi

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin vahvistaa, että Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet, etteivät ne määrää toisilleen ylimääräisiä tuontitulleja. Kiina oli kertonut sovun synnystä aiemmin tänään.

Mnuchin sanoi Fox Newsin haastattelussa, että kauppaneuvotteluissa edistyttiin ja maiden välille on saatu puitesopimus, jota aletaan nyt toimeen. Sen ajaksi tullit pannaan jäihin.

Yhdysvallat ja Kiina neuvottelivat kauppasuhteistaan perjantaina ja eilen. Neuvotteluja on määrä jatkaa ensi viikolla.

Trump ilmoitti maaliskuun alussa määräävänsä kovat tullit teräkselle ja alumiinille ja sanoi, että halvan teräksen tuonti Kiinasta haittaa amerikkalaisia tuottajia ja kansallista turvallisuutta. Ilmoituksesta alkoi kauppasotaa enteilevä kierre, jossa Kiina ja Yhdysvallat uhkailivat vuoron perään toisiaan aina vain uusilla tuontitulleilla.

Ranska: Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasopu voi käydä Euroopalle kalliiksi

Mahdollinen kauppasopu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä saattaa käydä kalliiksi Euroopan maille, elleivät ne pysty valvomaan etujaan, varoitti Ranskan talousministeri Bruno Le Maire aiemmin. Le Maire sanoi CNEWS-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat yrittää panna Euroopan maksamaan korvauksia Kiinan huonosta käytöksestä.

Koko ajatus on täysin älytön ja käsittämätön Yhdysvaltojen liittolaisille, Le Maire paheksui.

Le Maire kommentoi myös Yhdysvaltojen vetäytymistä Iranin ydinsopimuksesta ja sanoi, ettei amerikkalaisten pyrkimyksiä toimia talouden maailmanpoliisina ole mahdollista hyväksyä. Hän ennakoi, että Yhdysvaltojen vetäytymisestä koituu seurauksia ranskalaisyhtiöille. Ranskalaisyhtiöt lähtivät aktiivisesti Iranin markkinoille, kun ne ydinsopimuksen myötä avautuivat.

– Kahdessa vuodessa Ranska oli kolminkertaistanut kauppaylijäämänsä Iranin kanssa, Le Maire sanoi.

Yhdysvallat on uhannut määrätä talouspakotteita yhtiöille ja estää pääsyn markkinoilleen yhtiöiltä, jotka jatkavat kaupankäyntiä Iranin kanssa. Aikaa vetäytymiselle on annettu vain kuusi kuukautta.

http://video.foxnews.com/v/5787320881001/?#sp=show-clips

http://www.cnews.fr/france/2018-05-09/iran-il-nest-pas-acceptable-que-les-etats-unis-soient-le-gendarme-economique-de-la

STT

Kuvat: