Yhdysvaltain musta kulttuuri soi Windsorin linnan kappelissa – ”Marklen valinnasta ei ole epäilystäkään”

Kanadalainen toimittaja Elamin Abdelmahmoud pukee monen ajatukset sanoiksi laajalle levinneessä tviitissään prinssi Harryn ja Meghanin häistä.

– Musta pastori saarnaa brittikuninkaallisille uskon lannistamattomasta voimasta orjuuden aikana. Tämä on 10 000 000 prosenttia jotain muuta kuin mihin kuvittelin tänään herääväni.

Abdelmahmoud viittaa saarnaan, jonka Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon ensimmäinen musta johtaja, piispa Michael Curry, piti Windsorin linnan kappelissa. Curry nivoi yhteen orjuuden perinnön ja afroamerikkalaisen kirkon traditiot vapaamuotoisessa saarnassaan. Hän siteerasi yhdysvaltalaista ihmisoikeusaktivistia Martin Luther Kingiä ja puhutteli seurakuntaa veljiksi ja sisariksi.

Harry ja Meghan istuivat ja kuuntelivat Currya käsi kädessä, hymyillen toisilleen, samalla kun kamera tallensi häävieraiden hämmentyneitä ilmeitä.

Symboliikkaa vähemmistöjen edustajille

Afroamerikkalainen kulttuuri oli vahvasti läsnä lauantain vihkiseremoniassa Windsorin linnan kappelissa. Avioliiton myötä Sussexin herttuaksi ja herttuattareksi nimetyt Harry ja Meghan juhlistivat Meghanin taustaa myös musiikkivalinnoillaan.

Häissä esiintyi teini-ikäinen sellisti Sheku Kanneh-Mason, ensimmäinen musta nuori, joka on voittanut BBC:n Vuoden nuori muusikko -palkinnon. Gospelkuoro The Kingdom Choir esitti kappaleen Stand By Me. Hääparin jättäessä kappelin taustalla soi yksi yhdysvaltalaisen kansalaisoikeusliikkeen taustakappaleista, Etta Jamesin Amen/This little light of mine.

Brittiläinen toimittaja, kirjailija ja asianajaja Afua Hirsch kirjoittaa kolumnissaan Guardianissa, että esitysten symboliikka saattoi jäädä huomaamatta heiltä, jotka ovat tottuneet näkemään itsensä osana enemmistöä.

– Mutta heille, jotka pystyvät samaistumaan Marklen tilanteeseen – hän on rodullistettu nainen, joka astuu maailman ehkä valkoisimpaan ja valikoivimpaan yhteisöön, brittiläiseen kuningashuoneeseen – ne kertovat siitä miltä tuntuu olla se ensimmäinen, omata taustan, joka muuttaa ilmapiiriä, miltä tuntuu joutua valitsemaan, haluaako vähätellä kulttuuriperintöään vai kantaa sitä ylpeänä, Hirsch kirjoittaa.

Häistä tviitattiin yli 6,5 miljoonaa kertaa

Häistä kirjoitettiin eilen yli kuusi ja puoli miljoonaa tviittiä. Sosiaalista mediaa seuraavan Visibrain-yhtiön mukaan niistä 5,2 miljoonaa oli merkitty hashtagilla #RoyalWedding.

Prinssi Harry päihitti näin selvästi isoveljensä prinssi Williamin, jonka häistä vuonna 2011 lähetettiin ”vain” 1,8 miljoonaa tviittiä. Tuolloin tosin Twitterin käyttö oli muutenkin nykyistä vähäisempää.

Odotetusti häitä on käsitelty tänään laajasti brittilehdistössä. Sanomalehti Guardianin mediatoimittaja Jim Waterson laski Twitterissä, että eniten sivuja juhlallisuuksille omisti Sunday Express, 48 sivua. Lähelle ylsivät myös Mail on Sunday 44 sivulla ja Sun on Sunday 41 sivulla.

Häät televisioitiin ympäri maailman, ja katsojaluvut nousevat miljooniin. Kuningasperhe kiitti kaikkia häitä seuranneita Twitterissä.

– Kiitos kaikille, jotka tulivat Windsoriin sekä niille, jotka seurasivat Britanniassa, Kansanyhteisön maissa ja muualla maailmassa, tviitissä luki.

