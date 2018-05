Yhdysvaltalaismedia: Seksuaalirikoksista syytetty tuottajamoguli Weinstein antautuu poliisille

Seksuaalirikoksista syytetty entinen tuottaja Harvey Weinstein aikoo antautua New Yorkin poliisille, kertoo yhdysvaltalaismedia.

New York Timesin nimettömien viranomaislähteiden mukaan Weinsteiniä vastaan nostetaan oikeudessa syytteet raiskauksesta ja suuseksiin pakottamisesta.

Mediatietojen mukaan Weinstein saapuu poliisin luo perjantaina paikallista aikaa ja hänet otetaan todennäköisesti kiinni.

Useat elokuvamaailmasta tunnetut naiset ovat syyttäneet Weinsteiniä erilaisista seksuaalirikoksista ahdistelusta aina raiskaukseen asti.

Weinsteinin asianajaja ei kommentoinut tuoreimpia tietoja. Hän on kuitenkin aiemmin sanonut, että Weinstein kiistää pakottaneensa ketään seksiin.

https://www.nytimes.com/2018/05/24/nyregion/harvey-weinstein-arrest-new-york.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

STT

