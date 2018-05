Yhdysvaltojen delegaatio saapui Kiinaan kauppakeskusteluihin – tuontitullikiistaan ei näkyvissä nopeaa ratkaisua

Yhdysvaltojen kauppavaltuuskunta on saapunut Kiinaan neuvottelemaan maiden välisestä tullikiistasta. Kumpikaan osapuoli ei ole etukäteen antanut viitteitä kiistan nopeasta ratkeamisesta.

Valtuuskunnan vierailu on kaksipäiväinen. Delegaatioon kuuluvat muiden muassa valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja kauppaministeri Wilbur Ross sekä Yhdysvaltain Kiinan-lähettiläs Terry Branstad. Kiinan neuvottelukuntaa johtaa Kiinan korkein talousviranomainen Liu He.

Maailman suurimpien talouksien kiista tullimaksuista sai alkunsa, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump asetti Kiinasta tuotavalle teräkselle ja alumiinille tuontitullit. Kiina vastasi korottamalla monien tunnettujen yhdysvaltalaistuotteiden tullimaksuja.

Maat ovat sittemmin uhanneet toisiaan useilla taloudellisilla vastatoimilla. Kiistan on pelätty lietsovan kauppasotaa ja voivan typistää maailmantalouden kasvua.

Yhdysvallat on perustellut kiinalaistuotteita koskevia rajoituksia kansallisella turvallisuudella.

STT

