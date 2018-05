Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiista ei vielä heijastunut suomalaisiin pörssiyhtiöihin

Yhdysvaltojen ja Kiinan nokittelu kauppapolitiikassa ei heijastunut suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloksiin vielä tammi-maaliskuussa. Euron vahvempi arvo kuitenkin niukensi dollareissa myyvien yhtiöiden euromääräistä liikevaihtoa, selviää S-Pankin pörssimittarista.

Pörssiyhtiöiden liikevaihdot ja tulokset jatkoivat kasvuaan alkuvuonna. Yhtiöistä 60 prosenttia paransi liiketulostaan.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,9 prosenttia, ja liikevaihtoaan kasvatti 65 prosenttia yhtiöistä.

Metsäteollisuus on huippuvireessä. UPM, Stora Enso ja Metsä Board tekivät liiketulosta ilman kertaeriä yhteensä 793 miljoonaa euroa. Parannusta edellisvuoteen oli yli 40 prosenttia.

Rakennusyhtiöistä YIT:llä, SRV:llä ja Lehto Groupilla tulokset laskivat edellisvuodesta.

– Kaiken kaikkiaan rakennussektori oli pettymys näiden kolmen yhtiön osalta. Sitäkin taustaa vasten, että volyymit ovat kaikkien aikojen ennätyksissä, oli hieman yllättävää, että viime vuodesta jäätiin, sanoo S-Pankkiin kuuluvan yksityispankki FIMin pääanalyytikko Kim Gorschelnik STT:lle.

Syiksi Gorschelnik nimeää muun muassa kustannusten nousun sekä palkkapuolella että materiaaleissa.

Joissain isommissa yrityksissä näyttää myös käyneen niin, että aiemmin sovittujen isompien projektien kustannukset ovat rakennusbuumissa päässeet yllättämään, Gorschelnik lisää.

– Toisaalta vuoden ensimmäinen neljännes on rakennusalalla tyypillisesti hiljainen. Koko vuoden osalta mahdollisuuksia parempaankin tulokseen on.

STT