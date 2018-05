Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvottelut päättyivät eripuraisina

Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppaneuvottelut ovat päättyneet Pekingissä laihoin tuloksin kahden päivän jälkeen.

– Osapuolet vaihtoivat näkemyksiä Yhdysvaltojen Kiinan-viennin laajentamisesta, palvelukaupasta, molemminpuolisista sijoituksista, tekijänoikeuksien suojelusta sekä tulleista, totesi Kiina uutistoimisto Xinhuan välittämässä lausunnossa.

Yhdysvaltojen valtuuskuntaan johtanut valtiovarainministeri Steve Mnuchin totesi, että osapuolilla on ollut ”erittäin hyvät keskustelut”. Amerikkalaiset eivät kertoneet niistä tarkempia yksityiskohtia.

Yhdysvallat vaatii Kiinaa pienentämään kauppataseen ylijäämäänsä ainakin 200 miljardilla dollarilla vuoteen 2020 mennessä, laskemaan kaikki tuontitullinsa samalle tasolle Yhdysvaltojen kanssa ja vähentämään tukiaan tietyille keskeisille teollisuuden aloille.

Kiina on tehnyt myönnytyksiä ja suunnittelee muun muassa ulkomaisten sijoitusten suurempaa vapauttamista, mutta ei ole suostumassa kaikkiin amerikkalaisiin vaatimuksiin.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteita rasittavat presidentti Donald Trumpin määräämät tullit teräkselle ja alumiinille. Yhdysvaltojen kaupan alijäämä Kiinan suuntaan pieneni helmikuussa reilut 11 prosenttia ja oli vajaat 26 miljardia dollaria. Kehityksen arvioitiin olevan seurausta kausivaihtelusta.

Jatkossa suunta voi olla toisenlainen. Maataloustuoteyhtiö Bungen toimitusjohtaja Soren Schroder kertoi aiemmin tällä viikolla uutistoimisto Bloombergille, että kiinalaiset ovat alkaneet vähentää soijapapujen hankintaa Yhdysvalloista.

Soijapavut muodostavat nykyisellään suurimman osan Kiinan tuonnista Yhdysvalloista. Kaupan arvo on ollut noin 14 miljardia dollaria vuodessa.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-02/china-has-stopped-buying-u-s-soybean-supplies-bunge-ceo-says

STT

Kuvat: