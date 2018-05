Yle: Paula Vesala ja Marketta Tikkanen arvostelevat Aku Louhimiehen ohjaustapoja

Näyttelijät Paula Vesala ja Marketta Tikkanen ovat lähettäneet tiedotteen, jossa he kertovat kokeneensa kaltoinkohtelua elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen taholta Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksissa, Yle kertoo.

Vesala ja Tikkanen sanovat kokeneensa vastaavia asioita kuin näyttelijät, jotka maaliskuussa toivat julkisuuteen oman kritiikkinsä Louhimiehen ohjaustapoja kohtaan. Kahdeksan näyttelijän mukaan Louhimies oli alistanut ja nöyryyttänyt heitä.

– Haluamme osoittaa tukemme Aku Louhimiehen työtavoista kertoneille naisille, koska valitettavasti olemme Tuntemattoman sotilaan kuvauksien yhteydessä kokeneet vastaavia asioita kuin mistä kahdeksan naisnäyttelijää ovat julkisuudessa kertoneet, he kirjoittavat tiedotteessa.

Vesala ja Tikkanen eivät kertoneet tarkemmin, mitä olivat kokeneet.

– Olen omat kokemukseni käsitellyt Louhimiehen ja tuotantoyhtiön kanssa. Koen tulleeni kuulluksi ja asian loppuun käsitellyksi, Vesala kirjoittaa tiedotteessa.

Tikkasen mukaan asian käsittely on vielä kesken hänen osaltaan.

Tuotantoyhtiö: Keskusteltu on

Tuntemattoman sotilaan tuottaneen Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Rotko vahvistaa Ylelle, että Vesalan kanssa on keskusteltu asiasta. Rotko ei kuitenkaan halua kertoa enempää luottamuksellisista keskusteluista.

Tikkasen osuudesta Rotko sanoo, ettei hänelle ole selvää, mihin Tikkanen tarkalleen viittaa tiedotteessa.

Rotkon mukaan tuotantoyhtiö teetti Tuntemattoman sotilaan ydintuotantotiimille työhyvinvointikyselyn, jonka palaute oli Rotkon mukaan voittopuoleisesti myönteistä. Joidenkin yksittäisten asioiden tiimoilta dialogia jatketaan vastaajien kanssa, Rotko kertoo.

Toissapäivänä Ilta-Sanomat julkaisi Louhimiehen haastattelun, jossa tämä sanoo Ylen alkuperäisessä jutussa olleen lukuisia asiavirheitä. Eilen Yle julkaisi vastineen, jonka mukaan Louhimiehen väite asiavirheistä on väärä. Myös maaliskuussa asian julkisuuteen nostaneet näyttelijät lähettivät uuden tiedotteen, jossa he vahvistivat seisovansa muistikuviensa ja lausuntojensa takana.

Maaliskuussa kokemuksistaan kertoivat Matleena Kuusniemi, Pihla Viitala, Pamela Tola, Jessica Grabowsky, Lotta Lehtikari, Saija Lentonen, Rebecca Viitala ja Manuela Bosco.

